BVB reagiert auf astronomisches Angebot: FC Chelsea forciert Transfer-Attacke auf Erling Haaland

© Revierfoto via Kirchner-Media

Milliardär macht Ernst

Der FC Chelsea macht jetzt Ernst. Für einen Transfer von BVB-Stürmer Erling Haaland will Milliardär Roman Abramowitsch eine verrückte Summe locker machen.

Dortmund - Erling Haaland ist wieder zurück in Dortmund. Am Dienstag (13. Juli) startete er mit Leistungstests in die Vorbereitung, wie RUHR24* berichtet.

Unterdessen soll der FC Chelsea ein Transfer-Angebot für BVB-Stürmer Erling Haaland* in Höhe von 175 Millionen Euro vorbereiten. Borussia Dortmund will den Spieler aber wohl trotzdem nicht abgeben. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.