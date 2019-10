Vor CL-Kracher: Bayern-Stars absolvieren Warmup im Londoner Hotel

Vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern blamierte sich Tottenham Hotspur im Carabao Cup. Die Münchner schwitzen derweil im Hotel an.

Update vom 1. Oktober, 14.50 Uhr: Die Profis des FC Bayern absolvieren wenige Stunden vor dem Duell bei Tottenham Hotspur noch eine Einheit im Hotel. Es handelt sich um ein Warmup mit Stretching- und Laufübungen, um so langsam auf Betriebstemperatur zu kommen.

Champions League: FC Bayern München reist zum Vorrunden-Kracher nach London

Erstmeldung vom 26. September:

München - Nach der Länderspielpause nehmen sowohl Bundesliga als auch Champions League wieder Fahrt auf. Der FC Bayern München hat sich dabei bislang ordentlich geschlagen - doch nun kommen die Wochen, die den Grundstein für weitere Erfolge in dieser Saison bilden sollen.

Nach dem überzeugenden 4:0 über Köln (Ticker zum Nachlesen) kommt es in der Königsklasse nun zum Kracher: Die Bayern müssen am Dienstag zu Tottenham Hotspur. Die Münchner und der Vorjahres-Finalist sind die Favoriten in der Gruppe D und werden die ersten beiden Plätze wohl unter sich ausmachen. Oder etwa nicht?

Champions League: FC Bayern München bei Tottenham Hotspur gefordert

Denn die Spurs ließen am ersten Spieltag schon Federn und mussten sich mit einem 2:2 gegen Olympiakos Piräus begnügen. Der FCB feierte mit einem 3:0 über Roter Stern Belgrad dagegen einen Start nach Maß. In der Premier League läuft es für die Londoner auch überhaupt nicht nach Plan: Am Wochenende gab es eine 1:2-Pleite gegen Leicester City, aus sechs Spielen holten sie nur acht Punkte.

Den endgültigen Tiefpunkt dürfte man nun erreicht haben: Im Carabao Cup, nach dem FA Cup der zweite große englische Pokal-Wettbewerb, war schon in der dritten Runde Schluss - im Elfmeterschießen gegen Viertligist Colchester United!

Tottenham Hotspur: Wende in der Champions League gegen den FC Bayern München?

Besonders auffällig bei der Elf von Trainer Mauricio Pochettino: Gegen Leicester, Piräus und kurz zuvor gegen Arsenal (2:2) ging man jeweils in Führung. Diese konnte man aber nie ins Ziel retten. Es scheint, dass man nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Liverpool angeknackst ist.

Oder kommt am Dienstag gegen den FC Bayern in der Champions League nun die Wende? Klar ist: Neuzugang Fiete Arp muss operiert werden: Er hat sich das Kahnbein gebrochen, wie tz.de* berichtet. Die Münchner werden weiterhin auf Leon Goretzka verzichten müssen, dafür könnte David Alaba wieder eine Option werden. Sind die Roten weiter in Feierlaune? Auf der Wiesn gaben sie schon eine gute Figur ab, wie auf tz.de* zu sehen ist.

