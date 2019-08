BVB in der Champions League mit schweren Gegnern – wichtige Infos

Borussia Dortmund muss sich auf eine schwere Gruppenphase in der Champions League einstellen. Das wirft Fragen auf.

Dortmund – Borussia Dortmund trifft in der Champions League auf den FC Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag. Dazu beantwortet wa.de* die wichtigsten Fragen.

So stehen etwa die Termine für den Ticketvorverkauf schon fest, in welchen Stadien der BVB spielt und wie die Chancen in der Champions League stehen. Von der Gruppenauslosung selbst hatte wa.de* im Ticker berichtet.

Abseits der Königsklasse hat dafür BVB-Spieler Mario Götze, der noch immer auf einen Einsatz in der Startelf des BVB hofft, für Aufsehen gesorgt. Im Netz tauchten pikante Fotos von ihm auf für ein bekanntes Dessous-Unternehmen. maho

