Champions League im Live-Ticker: RB Leipzig gegen Basaksehir schon früh unter Druck

RB Leipzig will den gute letzte Champions-League-Saison wiederholen. Zum Auftakt geht es gegen den türkischen Meister Basaksehir. Die Partie könnt ihr hier im Live-Ticker verfolgen.

RB Leipzig - Basaksehir -:- (-:-) Di., 21 Uhr auf DAZN*

RB Leipzig trifft am ersten Spieltag der Champions League auf Basaksehir FK.

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann ist in der Gruppenphase früh unter Druck - die Partie im Live-Ticker.

Aufstellung RB Leipzig: - Aufstellung Basaksehir: - Tore: - Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)

RB Leipzig gegen Basaksehir im Live-Ticker: Bullen brauchen jeden Punkt in Hammer-Gruppe

München - Eigentlich dürfte RB Leipzig* schon gar nicht mehr als Außenseiter in der Champions League* gelten. In der letzten Saison erreichten die Sachsen immerhin das Halbfinale im Finalturnier. Dort scheiterten sie gegen den späteren Finalisten und erneuten Gegner in der Gruppenphase Paris Saint-Germain. Dazu wartet der englische Gigant Manchester United in der Gruppe H.

Das Erreichen des Achtelfinals muss also nicht zwingend erwartet werden - auch wenn sich Sportdirektor Markus Krösche nach der Auslosung kämpferisch gab: „Unser Ziel ist trotzdem das Achtelfinale. Wir haben letzte Saison gezeigt, zu was wir in der Lage sind.“. Das Minimalziel muss der dritte Platz sein. Am ersten Spieltag steht die Mannschaft von Julian Nagelsmann also schon unter Druck, denn da geht es gegen den türkischen Meister Basaksehir. Eine Mannschaft, die man wohl schlagen muss, wenn man nach der Gruppenphase zumindest noch in der Europa League stattfinden möchte.

RB Leipzig gegen Basaksehir im Live-Ticker: Formkurven sprechen für Rasenball

Die Formkurve der Türken spricht für die Favoritenrolle der „roten Bullen*“. In den ersten fünf Spielen holte das Team von Trainer Okan Buruk nur vier Punkte und belegt aktuell nur den 20. Tabellenplatz. Davon will sich Nagelsmann aber nicht bremsen lassen: „Sie haben jetzt keinen guten Ligastart hingelegt, aber zum passenden Zeitpunkt durch ihren ersten Sieg Selbstvertrauen geholt. Mit Spielern wie Demba Ba, den ich noch aus Hoffenheimer Zeiten kenne, haben sie viel Erfahrung im Team. Gerade solche Spieler wollen hochmotiviert die internationale Bühne nutzen.“

In Leipzig ist die Stimmung ganz anders. Der Bundesliga*-Spitzenreiter hätte mit zehn Punkten nach vier Spielen kaum besser starten können und untermauert die hohen Ambitionen, die man sich vor der Saison gesetzt hat.

RB Leipzig gegen Basaksehir im Live-Ticker: Nur 999 Fans im Stadion erlaubt

Einziger Wermutstropfen: Zum Auftakt der neuen „Königsklassen*“-Saison werden nur 999 Fans in der Red Bull Arena erwartet. Eigentlich wurde mit 8.500 Zuschauern gerechnet, jedoch wurde für den Dienstag erwartet, dass die Sieben-Tages-Inzidenz auf 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ansteigt und man sich somit der sächsischen Corona-Verordnung* beugen müsse.

Die UEFA gibt als Inzidenzwert zwar 35 vor, jedoch fordert das Land Sachsen schon bei niedrigeren Werten Einschränkungen. „Für die Partie gegen Istanbul Başakşehir wurden bereits alle bis dato verfügbaren 8.500 Tickets verkauft. Die gebuchten Tickets sind nun nicht mehr gültig und werden storniert“, heißt es in der Pressemitteilung. (ta) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.