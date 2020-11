Champions League: FC Bayern München bei Atlético Madrid live im TV und Live-Stream

In der Champions League kommt es zum Duell Atlético Madrid gegen den FC Bayern München. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

München/Madrid - Für den FC Bayern München geht es weiter Schlag auf Schlag. Nach dem hart erkämpften Sieg in der Bundesliga beim VfB Stuttgart geht es am Dienstag (01.12.2020) in der Champions League zu Atlético Madrid. Die Spanier sind auf Platz Zwei der Tabelle und bangen noch um den Einzug ins Achtelfinale. Dem FC Bayern München ist nach vier Siegen aus vier Spielen bereits zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase Platz eins nicht mehr zu nehmen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick wird im Achtelfinale auf einen Tabellenzweiten einer anderen Gruppe treffen.

FC Bayern München bei Atlético Madrid: Marc Roca ist gesperrt

Beim FC Bayern München werden weiterhin Joshua Kimmich (Meniskus-OP) und Alphonso Davies (Bänderriss im Sprunggelenk) ausfallen. Außerdem ist Marc Roca nicht dabei, da er beim Spiel gegen RB Salzburg die Gelb-Rote-Karte gesehen hatte und für das Spiel in seinem Heimatland gesperrt ist. Mit Blick auf das Bundesliga-Topspiel am kommenden Wochenende, gegen RB Leipzig, könnte Trainer Hansi Flick den ein oder anderen Profi schonen in der Champions League.

Atlético Madrid, das sich am letzten Spieltag mit einem Remis gegen Lokomotive Moskau begnügen musste, wird mit der Stammelf gegen den FC Bayern München antreten, da jeder Punkt wichtig ist für die Spanier. Mit einem Erfolg gegen den Deutschen Rekordmeister würde das Team von Trainer Diego Simeone dem Achtelfinale einen großen Schritt näherkommen. Verzichten muss Simeone auf den gesperrten Renan Lodi, der gegen Moskau seine zweite Gelbe Karte im Wettbewerb kassierte und damit gegen Bayern München fehlt.

Anpfiff des fünften Gruppenspieltags in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Atlético Madrid ist am Dienstag, 1. Dezember 2020, um 21 Uhr im Wanda Metropolitano in Madrid. Wir verraten Ihnen, wo und wie Sie die Partie Bayern gegen Madrid live im TV und im Live-Stream sehen können.

FC Bayern München bei Atlético Madrid: Champions League heute live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Atlético Madrid wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

FC Bayern München bei Atlético Madrid: Champions League heute live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Bayern München gegen Atlético Madrid wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

gegen Atlético Madrid wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Madrid startet am Dienstag, 01. Dezember 2020, um 19.30 Uhr auf Sky Sport HD mit den Vorberichten .

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

FC Bayern München bei Atlético Madrid: Champions League heute im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Champions League zwischen Bayern München und Atlético Madrid selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

FC Bayern München bei Atlético Madrid: Champions-League-Highlights heute im Stream bei DAZN