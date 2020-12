CL-Auslosung im Live-Ticker - Bayern und BVB vor Glücks-Los? Hammer für Leipzig und Gladbach schon sicher

Champions League: Die Auslosung der Achtelfinals steht an. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach warten gespannt. Der Live-Ticker.

Champions League*: Endlich Achtelfinale ! Die Auslosung der nächsten Runde steht an.

! Die der nächsten Runde steht an. Gegen wen müssen der FC Bayern , Dortmund , Leipzig und Gladbach Mitte Februar ran?

, , und Mitte Februar ran? Wir verfolgen die Zeremonie am Montag, 14. Dezember, ab 12 Uhr hier im Live-Ticker.

Update vom 12. Dezember, 11.40 Uhr: Auch in der Europa League mischen in der K.o.-Phase noch deutsche Klubs mit. Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim bekommen ihre Zwischenrunden-Gegner am 14. Dezember ab 13 Uhr zugelost.

Nyon - Das sieht richtig gut aus! Vier deutsche Mannschaften stehen im Achtelfinale der Champions League*. Mehr oder weniger souverän qualifizierten sich der FC Bayern München*, Borussia Dortmund*, RB Leipzig* und Borussia Mönchengladbach* für die nächste Runde.

Diese wird nun im schweizerischen Nyon ausgelost - am Montag, 14. Dezember, wird es ab 12 Uhr ernst. Dabei ist jetzt schon klar: Der FC Bayern* und der BVB* treffen als Gruppenerste jeweils auf einen Gruppenzweiten und können somit ein etwas leichteres Los erwarten. Leipzig* und Gladbach*, beide als Zweite für das Achtelfinale qualifiziert, werden es dagegen mit einem Hammer-Gegner zu tun bekommen.

Champions League: Auslosung im Live-Ticker - FC Bayern und BVB im Vorteil

Die gute Nachricht aus deutscher Sicht: Nationale Duelle sind im Achtelfinale noch ausgeschlossen. Somit besteht zunächst keine Gefahr, dass sich die Teams aus der Bundesliga* gegenseitig aus der Champions League* werfen. Für die Fünf-Jahreswertung zählt schließlich jeder Sieg, um den Rückstand auf Italien weiter zu verkürzen.

Außerdem werden die Mannschaften nicht auf ihre Kontrahenten aus der Gruppenphase treffen. Somit bleiben gar nicht mehr so viele Konstellationen übrig. Auf wen können die Bundesligisten also treffen? Hier gibt es eine Übersicht:

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: Bayern, BVB, Leipzig und Gladbach treffen auf ...

FC Bayern München*: FC Porto, Atalanta Bergamo, FC Sevilla, Lazio Rom, FC Barcelona.

Borussia Dortmund*: Atletico Madrid, FC Porto, Atalanta Bergamo, FC Sevilla, FC Barcelona.

RB Leipzig*: Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Juventus Turin.

Borussia Mönchengladbach*: Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Juventus Turin, Paris Saint-Germain.

Für die Gruppensieger Bayern und Dortmund hätte natürlich das Los namens „FC Barcelona“ einen großen Reiz. Der BVB könnte mit Atleti noch einen starken Gegner ziehen und für die beiden deutschen Topklubs wäre sicher auch Atalanta Bergamo spannend. Die Italiener sorgten in der vergangenen Champions-League*-Saison für Furore - außerdem steht dort Nationalspieler Robin Gosens unter Vertrag.

Die Bullen und die Fohlen bekommen so oder so ein absolutes Hammer-Los. Das Gute daran: Man muss sich nicht vor Los-Pech fürchten - alle potenziellen Gegner gehören zur absoluten Spitzenklasse des europäischen Fußballs. Die Champions League verspricht also Spannung! Wir sind am Montag im Live-Ticker dabei. (akl) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks