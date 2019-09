Heftige Randale vor Champions-League-Duell: Amsterdamer Polizei nimmt hunderte Lille-Fans fest

Vor dem Champions-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und dem OSC Lille randalierten hunderte Auswärtsfans und wurden festgenommen.

Amsterdam - Vor dem Champions League-Duell gegen Ajax Amsterdam hat die Amsterdamer Polizei 303 Anhänger des französischen Fußballvereins Lille OSC festgenommen. Sie hätten randaliert, Feuerwerkskörper angezündet oder seien gewalttätig geworden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine große Gruppe der Fans lief nach Angaben der Polizei auf den Gleisen der Metro. Daraufhin musste der Verkehr unterbrochen werden.

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amterdam spielt am Abend gegen Lille in der Johan Cruijff Arena. Es ist das erste Spiel in der Gruppenphase der Champions League.

Update: n.a.v. de openbare orde verstoring vanmiddag op metrostation Strandvliet zijn er tot nu 303 aanhoudingen gedaan. Deze Franse supporters worden verspreid over de stad vastgehouden. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) September 17, 2019

dpa