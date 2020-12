CL-Achtelfinale: Zwei Selbstläufer und zwei Knallerduelle? „Glaube nicht, dass sie jetzt hurra schreien“

Schon im Vorfeld stand fest, dass die Auslosung zum CL-Achtelfinale rassige Duelle ergeben würde. Es geht gegen vier namhafte Topklubs. Entzückte Reaktionen zum Februar 2021.

Im Achtelfinale der Champions League* warten auf die vier Bundesligisten interessante Gegner.

interessante Gegner. Die Auslosung am 14.12. ergab attraktive Duelle gegen namhafte europäische Spitzenklubs.

am 14.12. ergab attraktive Duelle gegen namhafte europäische Spitzenklubs. Wie bewertet das deutsche Lager die anstehenden Aufgaben? Reaktionen der DFL-Vereine.

Nyon - In Windeseile hat die UEFA die Gruppenphase der europäischen Wettbewerbe durchgepeitscht. Corona-bedingt hatten die Bundesliga-Klubs FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach* wie auch die Mitbewerber zahlreiche englische Wochen zu absolvieren. Zumindest auf dem internationalem Parkett wird nun jedoch erstmal pausiert:

In Nyon wurden die Achtelfinalgegner der vier deutschen Mannschaften ausgelost - und erwartungsgemäß kommt es in der Runde der letzten 16 Teams zu Knallerbegegnungen, die das Blut von Fußballfans in Wallung bringt. Auch der deutsche Rekordmeister hat als Gruppensieger einen klangvollen Namen erwischt: In den Duellen gegen Lazio Rom hat der FCB jedoch zweifellos die Favoritenrolle inne. Ein Duell auf Augenhöhe wird dem Papier nach schon eher das Duell zwischen dem BVB und Europa-League-Rekordgewinner FC Sevilla.

Gegen Premier-League-Klubs* geht es für die Vertreter RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach: Das Bundesliga-Duo misst sich mit den englischen Topvereinen FC Liverpool und Manchester City. Der Auslosung entsprechend gestalten sich die Reaktionen der DFL-Klubs entzückt - hier haben wir die Einschätzung aus dem Lager der beteiligten Vereine:

FC Bayern München gegen Lazio Rom: „Italienische Mannschaften immer unangenehm“

Hasan Salihamidzic: „Wir haben sehr gute Erfahrungen bisher in der Champions League gemacht. Wir werden uns auf diese Spiele sehr gut vorbereiten und freuen uns auf die Spiele. Das ist ein unangenehmer Gegner, das hat man in der Gruppe gegen Dortmund gesehen. Es ist immer unangenehm gegen die italienische Mannschaften. Es ist immer schön, nach Rom zu reisen. Das sind insgesamt Brocken, die die deutschen Mannschaften bekommen haben.“

Borussia Dortmund gegen FC Sevilla:

RB Leipzig gegen FC Liverpool: „War klar, dass wir einen großen Gegner bekommen“

Markus Krösche (Sportdirektor RB Leipzig): „Das ist natürlich ein sehr schwieriger Gegner, weil Liverpool einfach eine sehr gute Mannschaft hat, die auch sehr viel Erfahrung in dem Wettbewerb hat. Aber es war klar, dass wir einen großen Gegner bekommen und wir werden alles dafür tun, ins Viertelfinale einzuziehen.“

Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City: „Glaube nicht, dass sie jetzt hurra schreien“

Max Eberl: „Sportlich war es egal, wen wir bekommen hätten. Liverpool wäre es von der Tradition gewesen. Manchester City ist jetzt die jüngere Tradition, wir hatten sie in der Gruppenphase. Es ist ein super spannendes Los. Wir sind verdient weitergekommen in der komplizierten Gruppe. Deswegen glaube ich nicht, dass sie jetzt hurra schreien. Wir sind im Vergleich zu damals drei, vier Jahre weiter. Wir wollen mit mehr Kraft und Vertrauen als letztens gegen Real versuchen, City zu schlagen. Es ist ein Reflex mittlerweile. Wenn etwas bei den Großen passiert, werden Spieler und Trainer von Gladbach sofort ins Spiel gebracht. Wir wollen mit Marco Rose in die Zukunft gehen, das ist unser Ziel.“

