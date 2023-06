„Bye bye Bayern“: Frau von FCB-Star schickt Abschiedsgruß

Von: Christoph Klaucke

Daley Blind wird den FC Bayern im Sommer voraussichtlich verlassen. Seine Frau Candy-rae Fleur schickt einen Abschiedsgruß.

München – Nach nur 157 Minuten und sechs Spielen für den FC Bayern ist Schluss. Daley Blind wird die Münchner nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Das bestätigte seine Frau in den sozialen Medien und schickte dazu einen Abschiedsgruß.

Daley Blind Geboren: 9. März 1990 (Alter 33 Jahre), Amsterdam, Niederlande Stationen: Ajax Amsterdam, FC Groningen, Manchester United, FC Bayern München Vertrag bis: 30.06.2023 Spiele für den FC Bayern: 5 (157 Minuten)

Bayern-Abschied steht fest: Daley Blind verlässt München

„Ein weiteres Kapitel in unserem Leben ist geschlossen. Ein Abenteuer über fünf Monate, mit einem neuen Zuhause, neuer Schule, neuen Routinen. Es war nicht unser Bestes, aber wir haben es geschafft“, schreibt Daley Blinds Frau Candy-rae Fleur auf Instagram. Das 34-jährige Model zog mit samt der Kinder Lowen und Lamae zusammen mit ihrem Mann Anfang des Jahres in die bayrische Landeshauptstadt. Die Beiden sind seit 2019 verheiratet, haben sich aber bereits 2013 kennengelernt.

„Bye bye Bayern, wir werden die Erinnerungen für immer behalten“, schließt Blinds Frau ihre rührende Abschiedsrede. Dazu verwendet sie den Hashtag „mia san mia“. Dieses Motto scheinen die Blinds offenbar für ihren weiteren Lebensweg in der kurzen Zeit beim FC Bayern mitgenommen zu haben.

Die Frau von Bayern-Star Daley Blind schickt einen Abschiedsgruß. © Candy-rae Fleur/Instagram

„Bye bye Bayern“: Frau von FCB-Star Blind schickt Abschiedsgruß

Daley Blind kam Anfang Januar von Ajax Amsterdam als Ersatz für den bei der Weltmeisterschaft am Kreuzband verletzten Lucas Hernandez, der sich wohl schon bei der Mannschaft abgemeldet hat. Die Bayern schätzten die Vielseitigkeit des Niederländers, der sowohl innen als auch links verteidigen kann und sogar eine Alternative als Sechser darstellt.

Die Erwartungen beider Seiten sollten sich aber nicht ansatzweise erfüllen. Der 33-Jährige kam kaum auf Einsatzzeiten, die Anzeichen auf einen Abschied von Bayerns 157-Minuten-Mann verdichteten sich schnell. Unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel kam Blind, der wegen einer Herzkrankheit mit Defibrillator spielt, überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Sein letztes Spiel datiert vom 11. März, als er in der Bundesliga beim 5:3-Heimsieg gegen Augsburg kurz vor Schluss eingewechselt wurde.

Daley Blind und Frau Candy-rae Fleur feiern mit Mattijs de Ligt und Annekee Molenaar Meistertitel

Den Deutschen Meistertitel darf sich Blind trotzdem in die Vita schreiben. In ihrer Abschiedsnachricht postet Candy-rae Fleur zudem Fotos der Kinder mit ihrem Vater in der Allianz Arena. Außerdem posieren die Blinds gemeinsam mit dem befreundeten Paar Mattijs de Ligt und Annekee Molenaar mit der Schale auf der Meister-Party.

Blinds Vertrag läuft zum 30.06.2023 aus, eine Verlängerung wird es beim FC Bayern wohl nicht geben. Hingegen will Abwehrkollege Benjamin Pavard nicht verlängern und hat es den Bossen wohl schon mitgeteilt. (ck)