So seht ihr Werder Bremen gegen den BVB live im TV und im Live-Stream

Der BVB reist am 23. Spieltag der Bundesliga zum SV Werder Bremen. Das Spiel ist live im TV und im Live-Stream zu sehen.

Bremen/Dortmund - Als sich Borussia Dortmund vor zwei Wochen in Bremen aus dem DFB-Pokal verabschiedete, saß er 45 Minuten lang auf der Bank. Auch Wunderstürmer Erling Haaland (19) konnte nach seiner Einwechselung zur Halbzeit die 2:3-Niederlage nicht mehr abwenden, wie RUHR24.de* berichtet.

Am 23. Spieltag der Bundesliga steht für Borussia Dortmund die Revanche im Weserstadion an. Die Partie Werder Bremen - BVB wird live im TV und Stream* übertragen.

Ob Erling Haaland diesmal von Anfang an spielt? Schwer vorstellbar, dass Lucien Favre (62) seinen Tor-Magneten (elf Treffer in sieben Pflichtspielen) erneut draußen lässt.

Auf der Pressekonferenz vor dem BVB-Gastspiel in Bremen (zum Live-Ticker)* lobte der Dortmund-Trainer: "Er hat eine starke Mentalität und will immer gewinnen. Er schaut immer nach vorne."

Nach einer schweren englischen Woche und mit dem 2:1-Kraftakt gegen den FC Barcelona in den Beinen wird das Auswärtsspiel in Bremen eine echte Belastungsprobe. Dennoch wird Lucien Favre kaum noch einmal das Wagnis eingehen, auf Erling Haaland in der Startelf zu verzichten.

