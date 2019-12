Gänsehaut beim BVB-Weihnachtssingen in Dortmund: 68.000 singen Fan-Hymne!

Zahlreiche Stars und zehntausende Fans sind heute zum BVB-Weihnachtssingen nach Dortmund gekommen. Wir sammeln die schönsten Momente für euch.

Dortmund - Für viele war es eines der Highlights in der Weihnachtszeit: Am Sonntag (15. Dezember) haben sich in Dortmund rund 68.000 Menschen zum BVB-Weihnachtssingen im Stadion versammelt, berichtet RUHR24*. Nach anfänglichen Problemen beim Einlass machte sich bald weihnachtliche Stimmung breit.

Dafür sorgten auch die Auftritte von Stars wie Joris, Joy Denalane und Wotan Wilke-Möhring, der eine Weihnachtsgeschichte las. Einen Gänsehaut-Moment gab es für die Zuhörer bereits zu Beginn des Weihnachtssingens: Die Sängerin Jo Marie Dominiak sang das Stück "Leuchte auf mein Stern Borussia".

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks