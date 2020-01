BVB gegen Union Berlin im Live-Ticker: Can schon im Kader?

Der BVB spielt am Samstag gegen Union Berlin. Spannende Frage: Wird Neuzugang Emre Can bereits im Kader stehen?

Dortmund - Geht die Serie des BVB weiter? 5:3 in Augsburg, 5:1 gegen den 1. FC Köln - und nun kommt mit Aufsteiger Union Berlin ein schlagbarer Gegner in den Signal Iduna Park. Viele Augen werden auf Neuzugang Emre Can gerichtet sein, der am Freitag in Dortmund landete, wie wa.de* berichtet. Steht er direkt im Kader?

Mehrere Fragezeichen stehen noch in der Aufstellung. Unter anderem ist Dan-Axel Zagadou nach seiner Muskelverletzung zurück*. Er könnte wieder in die Dreierkette in die Abwehr rücken.

wa.de* berichtet am Samstag im Live-Ticker vom Spiel des BVB gegen Union Berlin.

