BVB: Macht Alcácer-Wechsel den Weg frei für Emre Can?

Ist Paco Alcácer der entscheidende Domino-Stein, der den Transfer von Emre Can zum BVB möglich macht? Spanische Medien erklären, was passieren kann.

Dortmund - Am Anfang der Domino-Reihe steht Luis Suárez. Der Stürmerstar des FC Barcelona wurde am Knie operiert und fällt noch monatelang aus. Barcelona sucht also einen Ersatzmann für den Frühling, wenn die heiße Phase der Champions League beginnt.

Diesen Ersatzmann hat Barca womöglich beim FC Valencia gefunden. Dort spielt Stürmer Rodrigo, der Suárez ersetzen könnte.

Sollte dieser Transfer klappen, käme BVB-Stürmer Paco Alcácer ins Spiel. Der FC Valencia hat Interesse an dem Spanier. Und dann wäre Geld für einen Wechsel von Emre Can nach Dortmund vorhanden. Denn der käme der Borussia nicht gerade billig, berichtet wa.de*.

