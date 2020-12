„Vorvertrag“ mit Berater Raiola: Erling Haaland als Wahlversprechen von Spanien-Gigant

Was Erling Haaland angeht, hat Berater Mino Raiola wohl schon Vorbereitungen getroffen. Angeblich existiert ein Vorvertrag mit angehenden Funktionären eines spanischen Top-Klubs.

München - Es gibt wahrscheinlich keinen europäischen Top-Klub, der ihn nicht gerne verpflichten würde. Erling Braut Haaland ist mit seiner unfassbaren Tor-Quote bei Borussia Dortmund* in aller Munde. 23 Tore in 23 Bundesliga*-Spielen. 16 Tore in zwölf Champions-League*-Spielen. Der 20-Jährige ist ein Tor-Versprechen für die Zukunft, mit dem sich jeder Verein auf der Stürmer-Position absichern würde.

Der erste Klub, von dem nun erste konkrete Töne in Richtung eines Transfers zu hören sind, ist der FC Barcelona. Dort sollen am 24. Januar ein neuer Präsident gewählt werden. Zu den Kandidaten gehört unter anderem Emili Rousaud i Parés, der zusammen mit seinem angehenden Sportdirektor Josep Maria Minguella nun ein dickes Wahlversprechen ablegte. Es trägt überraschenderweise nicht den Namen Lionel Messi*, sondern Erling Haaland.

„Wir kennen alle Bedingungen, und wenn wir die Wahl gewinnen, werden wir am nächsten Tag Haalands Berater Mino Raiola anrufen und die Bedingungen akzeptieren. Das haben wir ihm schon gesagt“, so Minguella gegenüber der spanischen Sportzeitung AS.

Erling Haaland: Vertrag beim BVB soll erst ab 2022 Ausstiegsklausel beinhalten

Laut der Marca existiert sogar schon ein Vorvertrag zwischen den Funktionärskandidaten und Berater-Ass Raiola. Inwiefern der klamme FC Barcelona allerdings die vom BVB aufgerufene Ablösesumme bezahlen will, ist nicht bekannt. Besonders durch die Corona-Krise* gilt der Klub als finanziell äußerst angeschlagen, in den vergangenen Monaten gab es intern immer wieder Streitereien bezüglich eines Gehaltsverzichts der Spieler.

Haalands Marktwert wird vom Fußball-Portal transfermarkt.de auf 100 Millionen Euro geschätzt und glaubt man Sky-Reporter und Transfer-Experten Fabrizio Romano, hat der BVB* im Sommer 2021 alle Zügel in der Hand. Eine kolportierte Ausstiegsklausel im bis 2024 laufenden Vertrag soll nämlich erst ab 2022 gelten. Diese beträgt dann angeblich 75 Millionen Euro. Bis dahin hätte Barca also noch Zeit, wieder etwas Geld zu sparen und Spieler zu verkaufen. Vorausgesetzt Rousaud und Minguella werden vom Klub überhaupt gewählt. (ta) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.