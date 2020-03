Das Derby BVB - Schalke live und kostenlos im Free-TV und im Live-Stream

Das Derby BVB - Schalke ist wegen des Coronavirus live und kostenlos im Free-TV und Live-Stream zu sehen. Wir zeigen, wie es am 26. Spieltag der Bundesliga geht.

Dortmund - Über 2.000 Menschen in Deutschland haben sich mit dem Coronavirus infiziert, wie RUHR24.de* berichtet. Sämtliche Bundesliga-Spiele am 26. Spieltag werden daher als Geisterspiele ohne Zuschauer ausgetragen.

Die gute Nachricht für alle Fußball-Fans: Das Derby BVB - Schalke wird live und kostenlos im Free-TV und im Live-Stream* übertragen. Damit soll verhindert werden, dass Fans sich in großen Gruppen treffen, um das Spiel zu sehen.

"Seht bitte davon ab, das Spiel in unmittelbarer Nähe des Signal Iduna Park zu verfolgen", heißt es etwa in einer Mitteilung des FC Schalke 04. Eine weitere Ausbreitung des Coronavirus soll so eingedämmt werden.

Auch sportlich steht für den BVB und den FC Schalke 04 im Derby (zum Live-Ticker)* einiges auf dem Spiel. Borussia Dortmund möchte nach dem Ausscheiden in der Champions League zumindest in der Bundesliga weiterhin auf Erfolgskurs bleiben.

Der FC Schalke 04 hingegen wähnt das Derby als Chance, sich aus einer handfesten Krise zu befreien - und im Stadion des Erzrivalen erstmals seit sechs Pflichtspielen wieder einen Sieg einzufahren.

nilu

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.