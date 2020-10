Borussia Dortmund - Schalke 04 im Live-Ticker: Revierderby! Favres Stuhl wackelt schon wieder

Revierderby: Ein ungleiches Duell erwartet die Fans von Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag ab 18.30 Uhr. Wir begleiten das Bundesliga-Topspiel im Live-Ticker.

Am Samstag um 18.30 Uhr stehen sich Borussia Dortmund * und der FC Schalke 04 * im Revierderby gegenüber.

im Fokus stehen. Alle Neuigkeiten zur Partie zwischen den beiden Erzrivalen gibt es hier im Live-Ticker.

Dortmund - Ganz Deutschland wird am Samstagabend auf das Ruhrgebiet schauen, wenn sich der BVB und Schalke 04 zum 157. Revierderby im Signal-Iduna-Park* gegenüberstehen. Beide Mannschaften sind sehr unterschiedlich in die Bundesliga*-Saison gestartet, denn der BVB steht nach vier Spielen auf Platz drei, während Schalke mit nur einem Punkt und 16 Gegentoren auf dem 17. Rang herumkrebst. Doch die Tabellenposition ist im Derby nicht von Bedeutung, viel mehr sind Einsatz und Herzblut gefragt.

Borussia Dortmund - Schalke 04 im Live-Ticker: Schwarz-Gelb gegen Königsblau - wer holt sich den Derby-Dreier?

Diese Erfahrung machten die Schalker Spieler bereits nach dem ersten Punktgewinn im Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin* am vergangenen Sonntag. Nach der Partie versammelten sich rund 80 Fans, die der aktiven Schalker Fanszene zugeordnet wurden, und peitschten ihr noch siegloses Team vor dem wichtigen Spiel an. Neben motivierenden Worten sollen auch Aussagen drohender Art an die Spieler gerichtet worden sein. Aussagen unterhalb der Gürtellinie sind bei Schalke 04 keine Seltenheit, wie einige Fans beim U19-Revierderby bewiesen, als ein Jugendspieler des BVB nach einem Dreierpack aufs Übelste beleidigt wurde*.

Bei Borussia Dortmund dämpfte die deutliche Niederlage am Dienstag in der Champions League gegen Lazio Rom die ansonsten recht gute Stimmung, in der Liga holte man neun von zwölf möglichen Punkten. Doch die Mannschaft von BVB-Coach Lucien Favre ist entgegen ihrer eigenen Ansprüche immer für einen Ausrutscher gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel gut. Im letzten Duell fertigte man die Königsblauen allerdings mit 4:0 ab, man feierte erstmals ohne Zuschauer den höchsten Derby-Sieg seit 54 Jahren.

Borussia Dortmund - Schalke 04 im Live-Ticker: Favre gegen Baum - beide Trainer zum Siegen verdammt

Das zweite Geisterspiel-Derby zwischen den beiden Bundesliga-Gründungsmitgliedern* könnte auch für die Zukunft der jeweiligen Trainer richtungsweisend sein. Dortmunds Lucien Favre sitzt scheinbar durchgehend auf einem wackeligen Stuhl und zeigte sich bei der Pressekonferenz nach dem schwachen Auftritt in Rom wortkarg. Der Schweizer versprach jedoch ein anderes Spiel am Samstag gegen den Erzrivalen Schalke.

#Favre: "Wir haben in Rom zu viele Fehler gemacht. Es war zu wenig. Manchmal kann das passieren. Das Spiel gegen Schalke wird aber ganz anders." #BVBS04 #Revierderby — Borussia Dortmund (@BVB) October 22, 2020

Auf Seiten der Schalker will Neu-Trainer Manuel Baum in seinem erst dritten Pflichtspiel an der Seitenlinie der Gelsenkirchener den ersten Sieg seit 20 Bundesliga*-Spielen feiern. Ob dem Niederbayern die Trendwende ausgerechnet gegen den BVB gelingt, ist angesichts der vorangegangenen Leistungen seines Teams unter David Wagner recht unwahrscheinlich, im Revierderby ist jedoch alles möglich. Auch die Bilanz aus den letzten sechs Aufeinandertreffen zeigt das deutlich, jeweils zweimal konnte jedes Team gewinnen, zweimal wurden die Punkte geteilt. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.