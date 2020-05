BVB gegen S04 live im Free-TV: So kann man Sky Sport News HD empfangen

Das Derby BVB gegen S04 ist live im Free-TV bei Sky Sport News HD zu sehen. Wir beschreiben, wie jeder Sky Sport News HD empfangen kann.

Nach der Coronavirus-Zwangspause kann die Bundesliga am 16. Mai (Samstag) ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen.

kann die am 16. Mai (Samstag) ihren wieder aufnehmen. Weiter geht es mit dem 26. Spieltag , an dem unter anderem das Derby zwischen Borussia Dortmund* und dem FC Schalke 04* stattfindet.

, an dem unter anderem das zwischen Borussia Dortmund* und dem FC Schalke 04* stattfindet. Der Sportnachrichtensender Sky Sport News HD überträgt die Spiele vom Samstagnachmittag live und kostenfrei in der Konferenz.

überträgt die Spiele vom Samstagnachmittag live und kostenfrei in der Konferenz. RUHR24* verrät, wie man das Revierderby live im Free-TV empfangen kann.

Dortmund/München - Am Mittwoch (6. Mai) gab die Politik der Bundesliga grünes Licht für die Fortsetzung des Spielbetriebs am 16. Mai. Wegen des Coronavirus (Sars-CoV-2)* ist an Spiele vor vollen Rängen jedoch noch lange nicht zu denken.

BVB gegen S04 live im Free-TV: Sky überträgt Derby in der Bundesliga-Konferenz

Für die Fans gibt es dennoch ein kleines Trostpflaster. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag (16. Mai) live im Free-TV. Kostenfrei zu sehen ist somit auch das Derby zwischen dem BVB (alle Artikel unter RUHR24.de)* und dem S04.

Doch wie genau funktioniert das? Und auf welchem Sender laufen die Spiele? Die Spiele laufen auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News HD.

Die Bundesliga live im Free-TV: So kann man Sky Sport News HD empfangen

Hier berichtet Sky 24 Stunden (an sieben Tagen in der Woche) über die wichtigsten Ereignisse aus der Welt des Sports. Für Kunden des Pay-TV-Senders ist Sky Sport News HD für gewöhnlich auf den Sendeplätzen 200 (HD) und 250 (SD) zu finden.

Aber auch Nicht-Kunden können das Angebot problemlos wahrnehmen. Auf welchem Sendeplatz man die Bundesliga-Konferenz und somit auch das Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 (alle Artikel unter RUHR24.de)* verfolgen kann, hängt allerdings maßgeblich vom Receiver ab.

Sky Sport News HD ist auch für Nicht-Kunden frei empfangbar

Als Hilfestellung hat Sky auf seiner Homepage eine Übersicht mit den jeweiligen Sendeplätzen bereitgestellt.

TV-Anbieter SD HD Sky Q Receiver 250 200 Telekom, 1&1 IPTV 52 52 Magenta TV App - 52 Vodafone Giga TV Net Box 464 80 Vodafone (KDG) 404 405 Vodafone IPTV 276 250 NetCologne (via Zatoo) - 147 Unitymedia (Horizon) 542 242

Falls jemand über einen älteren Receiver oder Fernseher verfügt, lässt sich Sky Sport News HD über den Sendersuchlauf finden. Wie das genau funktioniert, ist allerdings von Gerät zu Gerät unterschiedlich.

BVB gegen Schalke (Derby) im Live-Stream: So empfängt man Sky Sport News HD im Internet

Die Konferenz der 1. Bundesliga wird zudem parallel im Live-Stream übertragen. Wer Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 (so ist es um die Personalsituation bestellt)* also lieber im Internet verfolgen möchte, kommt auch hier nicht zu kurz. Hierzu muss man lediglich die Homepage des Sportnachrichtensenders Sky aufsuchen.

BVB gegen Schalke: Diese Bundesliga-Spiele zeigt Sky live und kostenlos in der Konferenz

Alle Spiele werden am Samstag (16. Mai) um 15.30 Uhr angepfiffen. Die Fans der 2. Bundesliga dürfen sich ebenfalls freuen. Hier überträgt Sky Sport News HD am Sonntag (17. Mai) die Konferenz live im Free-TV.

Sky Sport News HD überträgt auch die 2. Bundesliga live im Free-TV

Hannover 96 – Dynamo Dresden

Arminia Bielefeld – VfL Osnabrück



FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg



Greuther Fürth – Hamburger SV



Wehen Wiesbaden – VfB Stuttgart



Die Sonntagsspiele der 2. Bundesliga werden jeweils um 13.30 Uhr angepfiffen. Die Übertragung funktioniert genau wie bei den Spielen in der 1. Bundesliga auch.

Neben den Spielen des 26. Spieltags zeigt Sky auch eine Woche später am 27. Spieltag die jeweiligen Konferenzen der 1. und 2. Bundesliga am Samstag beziehungsweise Sonntag live im Free-TV. Welche Spiele dies jedoch genau betrifft, lässt sich Stand heute (8. Mai) noch nicht sagen. Eine zeitlich genaue Ansetzung des 27. Spieltages steht seitens der Deutschen Fußball Liga (DFL) noch aus.

