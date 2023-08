BVB nimmt Punkt in Bochum mit: Malen sichert das Remis per Glückstreffer

Von: Katharina Küpper

Teilen

BVB gegen VfL Bochum im Live-Ticker: Donyell Malen erzielt für den BVB das so wichtige 1:1. © Dennis Ewert/RHR-FOTO/Imago

Der BVB hat beim VfL Bochum 1:1 Unentschieden gespielt. Mit etwas Glück konnte Donyell Malen ausgleichen. Der Live-Ticker von RUHR24 zum Nachlesen.

Aufstellung VfL Bochum: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Losilla - Passlack (80. Gamboa), Bero, Stöger (80. Osterhage), Wittek (48. Soares), Asano (60. Antwi-Adjei) - Hofmann (60. Broschinski)

Aufstellung Borussia Dortmund: Kobel - Wolf, Schlotterbeck, Hummels (46. Süle), Bensebaini - Can, Sabitzer (62. Adeyemi) - Brandt, Nmecha (80. Özcan), Malen (80. Bynoe-Gittens) - Haller (80. Moukoko)

Begegnung: VfL Bochum - Borussia Dortmund

Anpfiff: Heute (26. August), 15.30 Uhr

Endstand: 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Stöger (13.), 1:1 Malen (56.)

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Robert Schröder (SR)

90. + 5 Minute: Der BVB nimmt einen Punkt aus Bochum mit – mit der Leistung werden die Schwarz-Gelben wohl kaum zufrieden sein. Zu schwach war das Auftreten in der ersten Halbzeit. Gierigen, aggressiven Bochumern hatten die Borussen kaum etwas entgegenzusetzen. Stöger brachte die Gastgeber früh in Führung (13.). Danach liefen die Borussen dem Rückstand hinterher.

In Halbzeit zwei traten die Spieler von Borussia Dortmund anders auf. Endlich hielten sie der Körperlichkeit entgegen. Dafür schlichen sich eine Reihe von Fehlern wegen Unkonzentriertheit ein. Die Erlösung brachte Donyell Malen. Der ganz abgebrüht in der 56. Minute aus dem Stand den Ball an Riemann vorbeilegt. Er ist der Mann, der maßgeblich an den vier Punkten auf dem Dortmunder Konto beteiligt ist. An ihm führt derzeit kein Weg vorbei. Jetzt müssen nur noch die restlichen neun Feldspieler gefährlicher werden.

90. Minute: 5 Minuten Nachspielzeit.

86. Minute: Der eingewechselte Patrick Osterhage lässt die Bochumer noch mal hoffen. Bei seinem Schuss muss sich BVB-Torwart Kobel lang machen. Er lenkt ihn an den Pfosten und dann ins Toraus. Den Eckball danach hält er sicher fest.

84. Minute: Inzwischen tun sich beide Mannschaften schwer vor das Tor des Gegners zu kommen. Das Spiel bleibt zwar bissig, doch schleichen sich immer mehr Unkonzentriertheiten ein.

80. Minute: Dreifachwechsel beim BVB: Özcan, Moukoko und Bynoe-Gittens kommen für Nmecha, Haller und Malen.

77. Minute: Bero lässt einen Schwarz-Gelben nach dem anderen hinter sich stehen. Sein Dribbling zog sich von der eigenen Hälfte bis hin zum Torabschluss. der Ball flog aber über den Kopf Kobels und dem Tor hinweg.

75. Minute: Gelbe Karte für Emre Can, nachdem er wiederholt den Schiedsrichter kritisiert hat.

74. Minute: Losilla holt Nmecha von den Füßen. Freistoß für den BVB.

68. Minute: Da muss Adeyemi all seine Geschwindigkeit auspacken, um Antwi-Adjei zu stoppen. Doch Bochum kommt wieder an den Ball und es kommt zur Doppelchance. Erst muss Kobel einen von Can abgefälschten Ball über die Latte lenken, dann ist der BVB-Keeper beim Kopfball durch Ordets zur Stelle.

67. Minute: Freistoß Brandt. Der Bochum-Keeper faustet weg.

65. Minute: Zwar kommen die Bochumer immer wieder vor das Tor der Dortmunder, doch bleibt es weitestgehend ungefährlich. Und anders als in Halbzeit 1 kommen die Dortmunder jetzt auch mit hoher Regelmäßigkeit vor den Kasten von Manuel Riemann.

60. Minute: Kaum spielt der BVB auf die Gästetribüne häufen sich die gefährlichen Angriffe. Er legt sich Nmecha den Ball nach einem Solo zu weit nach vor, dann kommt er nach Vorlage von Haller zwar zum Abschluss, aber schießt vorbei.

56. Minute: Ganz lässig hebt Donyell Malen seine Arme zur Seite, nachdem er aus dem Nichts und quasi aus dem Stand ganz souverän den Ball an Riemann vorbei ins Tor zimmert. Das Tor kam aus dem Nichts. Vielleicht war es der Weckruf.

BVB gegen VfL Bochum im Live-Ticker: Malen gelingt Überraschungstreffer

55. Minute: Tor für den BVB!

54. Minute: Beide Mannschaften mit Kontermöglichkeiten. Can kann Asano den Ball abnehmen, Ordets läuft im Gegenzug Malen erfolgreich ab.

52. Minute: Riemann natzt Haller. Der Stürmer läuft auf den Keeper, der den Ball hat, zu. Der Torwart deutet einen Schuss an, Haller springt hoch, doch stattdessen legt sich Riemann das Leder auf die andere Seite und passt auf seinen Mitspieler.

49. Minute: Freistoß Bochum nach Foul von Bensebaini an Hofmann. Es bleibt ungefährlich.

48. Minute: Für Wittek ist Schluss. Verletzungsbedingt muss der Vorlagengeber raus. Für ihn kommt Soares.

48. Minute: Der Bochumer Wittek muss am Platz behandelt werden. Er fasst sich an die Unterseite seines Oberschenkels.

47. Minute: Can kommt wach aus der Pause und läuft Hoffmann den Ball ab.

46. Minute: Es gibt ein neues Duo in der Innenverteidigung: Süle kam für Hummels.

46. Minute: Weiter geht‘s!

BVB gegen VfL Bochum im Live-Ticker: Terzic brodelt – Dortmund unter Druck

45. Minute: Pause! Druck, Druck, Druck: Die Bochumer üben davon gewaltig viel auf den BVB aus. Und der kommt nicht allzu gut damit zurecht. Mit mehr Biss, Zweikampfhärte und Ballorientierung gelang den Gastgebern in der 13. Minute die Führung durch Stöger. Davor konnte der BVB mithalten.

Gerade in den ersten Minuten war es eine hitzige Partie mit gefährlichen Situationen auf beiden Seiten. Haller hätte Borussia Dortmund mit einem gut platzierten Kopfball in der 12. Minute in Führung bringen können. Stattdessen nutzte kurz darauf Stöger seine Chance. Nach dem Rückstand kamen nur noch vereinzelte Lebenszeichen der Schwarz-Gelben. Oft fehlen die Anspielstationen. Die Offensive ist zu unkreativ. Edin Terzic brodelt am Spielfeldrand – nicht zu Unrecht.

45. + 1 Minute: Bitter! Julian Brandt kommt im Strafraum an den Ball rutscht aber auf dem Leder aus.

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit.

38. Minute: Julian Brandt sorgt für einen Aufsetzer. Mit einem frechen Aufsetzer setzte er ein schwarz-gelbes Lebensreichen, auch wenn der Ball danebenging.

34. Minute: Hartes Treiben am Platz. Erst liegt Wittek nach einer Grätsche im Sechzehner des BVB, der Angriff läuft weiter. Dann holt Schlotterbeck auch noch Asano von den Füßen. Kurze Unterbrechung, aber keine Konsequenzen.

32. Minute: Nächstes dickes Dingen für die Bochumer. Nach Ecke steigt Hoffmann in die Höhe und nimmt den Ball per Kopf. Latte! Zum Glück aus Dortmunder Sicht.

30. Minute: Schöner Zweikampf zwischen Stöger und Nico Schlotterbeck. Erst nimmt der Bochumer dem Verteidiger den Ball ab, aber noch am Boden kann der Borusse das Spielgerät zurückgewinnen.

28. Minute: Jetzt versucht sich Malen doch mal mit einem Abschluss. Zwar wurde er bedrängt, kann aber schießen und zielt aber am Tor vorbei. Da wollte der Niederländer ein Foul haben, dafür hat es aber wirklich nicht gereicht.

25. Minute: Immer wieder scheitern die Schwarz-Gelben an der Abwehr der Bochumer. Dieses Mal ist es Haller, für den kein Vorbeikommen an Masovic ist.

22. Minute: Es ist ein ungemütliches für die Dortmunder. Die Blau-Weißen lassen auch nach Führung nicht locker, leiten immer wieder Konter ein und suchen das Tor. Jetzt versucht es Asano mit einem Schuss auf Höhe des Sechzehners. Kobel hält den Ball fest.

16. Minute: „Wohin soll ich spielen?“ Ramy Bensebaini signalisiert, dass ihm die Anspielstationen fehlen, während er mit Müh und Not den Ball vor der Bochumer Abwehr behauptet.

13. Minute: Frühe Gegentore sind dem BVB in Bochum nicht unbekannt. In der 13. Minute kommt Kevin Stöger, nach Vorlage von Wittek, an den Ball und zieht scharf ab. Der Ball donnert in den Winkel. Die Abwehr schien ungeordnet, Kobel stand nicht optimal.

13. Minute: Tor für den VfL Bochum!

12. Minute: Es ist eine hitzige Partie. Und bietet alles was man sich vom (kleinen) Revierderby erhofft.

9. Minute: Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Kobel pariert eine gute Chance der Bochumer. Beim Konter schießt Marius Wolf einen flachen scharfen Pass auf Haller. Allerdings konnten ein Bochumer den Ball noch ins Toraus grätschen. Aus der resultierenden Ecke konnten die Schwarz-Gelben nichts holen.

6. Minute: Ganz stark von Julian Brandt. Der Borusse zieht an der rechten Seite entlang und lässt seine Gegenspieler stehen, beziehungsweise liegen. Seine Flanke findet Haller als Abnehmer. Der versucht es per Kopf. Der Ball kommt gut, allerdings ist Riemann zur Stelle.

5. Minute: Die Gastgeber sind bissig. Immer wieder dringen sie in die Hälfte der Schwarz-Gelben vor. bislang war Kobel allerdings wenig gefordert.

2. Minute: Erstmals wird der Ball auf Asano durchgesteckt. Der Pass kam allerdings etwas zu lang. Keine Gefahr für Kobel.

1. Minute: Erst Bensebaini, dann Can. Die Dortmunder verteidigen mit Kopf einen langen Ball von Bochum-Torwart Riemann.

15.31 Uhr: Erstes Kuriosum am Anfang. Dem Anpfiff folgte ein kurze Unterbrechung. Jetzt geht es wirklich los.

15.25 Uhr: Gänsehaut im Stadion! Traditionell kommt kurz vor Anpfiff von Herbert Grönemeyer „Bochum“. Das Stadion steht.

15.23 Uhr: Auch zum Kader-Comeback von Mateu Morey hatte der schwarz-gelbe Dortmund-Übungsleiter ein paar warme Worte übrig: „Morey ist ein hervorragender Fußballer und hat ein absolutes Kämpferherz. Er hat das in den letzten Wochen und in den Testspielen gezeigt.“

15.20 Uhr: Zu seiner Startelf-Entscheidung, Nmecha statt Reus aufzustellen, sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Sky-Mikrofon: „Marco Reus ist ein extrem wichtiger Spieler für uns. Diese Diskussion ob Stammspieler oder Einwechselspieler gibt es bei uns nicht. Heute haben wir uns für Felix Nmecha entschieden, weil er es richtig gut gemacht hat. Beim Pokalspiel wurde Reus eingewechselt, da hat er das Siegtor geschossen.“ Der langjährige Dortmund-Profi habe die Entscheidung nicht nur akzeptiert, sondern respektiert.

15.14 Uhr: In wenigen Minuten startet die erste Elf der Dortmunder. Die BVB-U23 spielt inzwischen im Dortmunder Signal Iduna Park gegen Dynamo Dresden. In der 60. Minute steht es noch 1:0 für die Gäste aus Sachsen.

15.05 Uhr: Es ist die erste Kaderberufung für ein Pflichtspiel von Morey nach 847 Tagen. Zuvor stand er in Testspielen, wie etwa gegen Rot-Weiß Oberhausen, schon wieder auf dem Platz.

15.02 Uhr: Hier kommt noch ein kleiner Nachtrag. Das ist die Bank von Borussia Dortmund. Meyer, Morey, Özcan, Hazad, Reus, Moukoko, Süle, Adeyemi und Bynoe-Gittens.

14.53 Uhr: Und jetzt kommen auch die BVB-Spieler auf den Platz. Julian Brandt macht den Anfang und läuft direkt auf die Gästetribüne zu.

14.51 Uhr: Die Profis der Bochumer machen sich warm und werden lautstark von den Fans willkommen geheißen.

14.39 Uhr: Edin Terzic kündigte bei der Pressekonferenz vor dem Spieltag bereits an, der BVB habe „in Bochum etwas gutzumachen“. Nach dem ernüchternden 1:1 in der vergangenen Rückrunde samt umfassender Schiedsrichter-Diskussionen, wollen die Schwarz-Gelben in der neuen Saison am zweiten Spieltag drei Punkte mit nach Hause nehmen. In 70 Aufeinandertreffen konnte Borussia Dortmund 31-mal im kleinen Derby gewinnen.

17-mal sackten die Bochumer drei Punkte ein. 22-mal endete das Spiel im Remis.

BVB gegen VfL Bochum im Live-Ticker: Neuzugang feiert sein Startelf-Debüt

14.30 Uhr: Jetzt gibt es auch die Aufstellung des BVB! Verteidiger Niklas Süle bekommt eine Pause. Nico Schlotterbeck bildet mit Mats Hummels die Innenverteidigung. Julian Ryerson wird durch Marius Wolf ersetzt. Felix Nmecha feiert sein Startelf-Debüt. Hier die komplette Aufstellung: Kobel - Wolf, Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini - Can - Brandt, Sabitzer, Nmecha, Malen - Haller

14.28 Uhr: Die Aufstellung der Gastgeber ist schonmal da. Mit dieser Elf geht Thomas Letsch ins Rennen: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Losilla - Passlack, Bero, Stöger, Wittek, Asano - Hofmann

14.20 Uhr: Die ersten BVB-Profis gehen auf den Platz. Adeyemi, Nmecha, Kobel, Wolf, Morey, Schlotterbeck und Can begutachten den Rasen. Gleich kommt die Aufstellung des BVB gegen VfL Bochum.

14.06 Uhr: Heute gibt es auf dem Platz zwei Wiedersehen: Während Felix Passlack auf seinen Ex-Klub trifft, er wechselte im Sommer vom BVB zum VfL Bochum, trifft Nico Schlotterbeck auf seinen Bruder. Keven Schlotterbeck wechselte kurz vor dem zweiten Spieltag erneut per Leihe vom SC Freiburg zum VfL Bochum. Trainer Letsch gewährte ihm auch unmittelbar einen Kaderplatz beim Spiel gegen Borussia Dortmund. Wie auch sein Bruder spielt er in der Innenverteidigung.

13.51 Uhr: Die Bochum-Fans sind motiviert und stimmen die ersten Schmähgesänge in Richtung der Dortmunder Fans an, die sich so langsam auf den Rängen einfinden.

Update, Samstag (26. August), 13.50 Uhr: Schiedsrichter Robert Schröder (37) aus Hannover leitet heute das Spiel. An den Linien unterstützen ihn Norbert Grudzinski und Dr. Jan Clemens Neitzel-Petersen. Vierter Offizieller ist Timo Gerach. Die Video-Assistenten sind Daniel Schlager und Arno Blos.

Ex-BVB-Profi ist bissig vor Bochum-Duell: Für Dortmund ist „nichts zu holen“

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels VfL Bochum gegen Borussia Dortmund. Die Partie am 2. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Samstag (26. August) um 15.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion an der Castroper Straße angepfiffen. +++

Dortmund – Der VfL Bochum konnte den BVB in der vergangenen Saison mächtig ärgern: Beim 1:1-Unentschieden in einem spektakulären Spiel gingen den Dortmundern wichtige Punkte für die Meisterschaft flöten. Das wollen die Borussen in dieser Saison um jeden Preis verhindern. Doch VfL-Verteidiger und Ex-BVB-Profi Felix Passlack will einen schwarz-gelben Erfolg verhindern.

Vom BVB zum VfL Bochum: Felix Passlack in den ersten zwei Spielen in blau-weiß feste Größe

Der 25-Jährige wechselte im vergangenen Sommer an die Castroper Straße. BVB-Trainer Edin Terzic nannte Passlack zwar einen seiner „absoluten Lieblinge“, sportlich spielte der Profi allerdings nur eine kleine Rolle im System des Übungsleiters. Beim VfL Bochum scheint das anders zu sein. Beim DFB-Pokal-Debakel aus Sicht der Bochumer war er 77 Minuten auf dem Platz, im ersten Liga-Spiel sogar über die vollen 90 Minuten.

Wenn Passlack jetzt auf seinen Ex-Klub trifft, will er ihn auch ärgern: „Wir werden ihnen von vornherein mit einer hohen Intensität und vielen Zweikämpfen zeigen, dass hier nichts zu holen ist“, sagte er der Sport Bild. Er sei gespannt, wie Dortmund darauf reagiere.

Felix Passlack glaube an einen Sieg gegen den BVB: Nicht die erste Spitze gegen seinen Ex-Klub

Sein konkreter Tipp: „2:1 für Bochum. Tore Hofmann und Wittek!” Es ist nicht das erste Mal, dass Passlack seit seinem Abgang den BVB etwas triezt. So sagte er, der Trainerwechsel von Lucien Favre auf Edin Terzic (Dezember 2020) sei „nicht günstig“ für ihn gewesen.

BVB-Trainer Edin Terzic trifft beim Spiel gegen VfL Bochum wieder auf Felix Passlack. © David Inderlied, Christopher Neundorf/Kirchner-Media; Dennis Ewert/RHR-Foto; Collage: RUHR24

BVB-Trainer Edin Terzic nahm die Kampfansage seines ehemaligen Schützlings gelassen entgegen. Bei der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag (24. August) sagte er: „Was hätte er denn anderes sagen sollen?“ Er laufe jetzt nunmal für die andere Seite auf. Kontakt zwischen den beiden habe es im Vorfeld nicht gegeben.