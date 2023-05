BVB gegen Wolfsburg im Live-Ticker: Terzic verkündet gute Nachrichten

Von: Katharina Küpper, Kevin Mattes

Teilen

Der BVB empfängt heute den VfL Wolfsburg zum 31. Bundesliga-Spieltag. Edin Terzic hat vorab gute Personal-Nachrichten verkündet.

Aufstellung BVB: Kobel - Ryerson, Hummels, Süle, Wolf - Can, Bellingham, Brandt, Malen, Adeyemi - Haller

Aufstellung Wolfsburg: Casteels - Bornauw, Guilavogui, van de Ven - Baku, Nmecha, Arnold, Svansberg, Kaminski - Wimmer, Wind

Anstoß: Heute (7. Mai), 17.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

17.23 Uhr: Das Stadion ist voll. Aber alle Fans werden es wohl nicht rechtzeitig schaffen: Auf der A40 gab es einen Unfall. Von den Auswirkungen sollen auch BVB-Anhänger betroffen sein. Die Straße ist teilweise gesperrt.

17.20 Uhr: Die Dortmunder wollen Meister werden. Um im Rennen zu bleiben, müssen heute drei Punkte her. Aber Sportdirektor Sebastian Kehl ist zuversichtlich: „Weil wir noch drei Heimspiele haben und die heimstärkste Mannschaft sind, werden wir noch Meister.“

17.18 Uhr: Im Stadion ertönt „Am Borsigplatz geboren“. Die ganze Südtribüne stimmt mit ein. Auch heute kann die Mannschaft auf lautstarken Support bauen.

17.05 Uhr: Am DAZN-Mikrofon äußerte sich Edin Terzic über Raphael Guerreiro. Schon im Vorfeld erklärte Terzic, dass hinter dem Profi ein Fragezeichen stünde. Gegen Bochum hat er einen Schlag auf die Wade abbekommen.

„Wir haben eine richtig gute Startelf auf dem Platz. Raphael Guerreiro ist in herausragender Form, aber konnte nicht die ganze Woche mit uns trainieren. Das Risiko ist von Beginn an zu groß, aber wir wissen, dass wir das Risiko hinten raus vielleicht eingehen müssen“, so der Trainer.

17.02 Uhr: Jamie Bynoe-Gittens ist nicht im Kader. Wie der BVB mitteilt, fehlt er verletzungsbedingt.

16.52 Uhr: Die Mannschaft läuft ein. Traditionell wedeln die Fans zur Begrüßung mit den Schals.

16.50 Uhr: Die Bilanz spricht ganz klar für den BVB: Von 55 Aufeinandertreffen konnten die Schwarz-Gelben 32 Spiele für sich entscheiden. 12-mal trennten sich die Teams im Remis. Die „Wölfe“ gewannen nur 11-mal. Einen dieser Siege fuhr der VfL allerdings in der Hinrunde ein.

16.40 Uhr: Der erste Applaus brandet auf. Die Torhüter Kobel und Meyer kommen raus, um sich warmzumachen. Als die Wolfsburger Keeper den Platz betreten beginnt das Pfeifkonzert.

16.35 Uhr: Auch die Aufstellung der Gäste liegt vor. Nico Kovac will mit dieser Elf drei Punkte in Dortmund holen: Casteels - Bornauw, Guilavogui, van de Ven - Baku, Nmecha, Arnold, Svansberg, Kaminski - Wimmer, Wind

16.26 Uhr: Das ist die Bank von Borussia Dortmund: Meyer, Schlotterbeck, Guerriero, Özcan, Reyna, Reus, Passlack, Moukoko, Modeste

16.24 Uhr: Die Aufstellung ist da: Tatsächlich hat es für Guerreiro und Schlotterbeck nicht für die Startaufstellung gereicht. Allerdings sitzen beide auf der Bank. Marius Wolf übernimmt die rechte Seite. Diese Elf schickt Edin Terzic ins Rennen: Kobel - Ryerson, Hummels, Süle, Wolf - Can, Bellingham, Brandt, Malen, Adeyemi - Haller

16.07 Uhr: Der Mannschaftsbus ist soeben am Stadion angekommen.

Update, Sonntag (7. Mai), 15.47 Uhr: Es ist Spieltag in Dortmund. Nachdem der FC Bayern gestern 2:1 gegen Werder Bremen gewonnen hat, müssen drei Punkte auf das Konto der Schwarz-Gelben, um im Meisterkampf im Rennen zu bleiben. Die Aufgabe wird keine leichte. In den vergangenen neun Spielen haben sie nur einmal verloren.

BVB gegen Wolfsburg im Live-Ticker: Der Vorbericht zum 31. Bundesligaspieltag

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg. Anstoß im Signal-Iduna-Park ist heute (7. Mai) um 17.30 Uhr. +++

Dortmund – Der BVB steht nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden gegen den VfL Bochum unter Zugzwang im Titelrennen. Gegen formstarke Wölfe muss ein Heimsieg her, wenn man weiterhin um die deutsche Meisterschaft spielen will.

BVB gegen Wolfsburg im Live-Ticker: Borussia Dortmund kann personell wohl aus dem Vollen schöpfen

Personell kann der Revierklub vermutlich aus dem Vollen schöpfen, wie Trainer Edin Terzic auf der Spieltagspressekonferenz verriet. Teilweise habe man mit 26 Feldspielern trainieren können.

„Es sieht so aus, dass nahezu alle einsatzfähig sind. Die einzigen beiden Fragezeichen, die wir da noch haben, sind bei Raphael Guerreiro und Nico Schlotterbeck,“ so der Coach.

BVB gegen Wolfsburg im Live-Ticker: „Wir werden alles reinwerfen“

Der Portugiese bekam in Bochum einen Schlag auf die Wade und hatte in dieser Woche noch etwas mit den Folgen zu kämpfen. Nico Schlotterbeck pausierte zuletzt aufgrund seiner Muskelverletzung aus dem Frankfurt-Spiel. Vieles deutet aber darauf hin, dass er gegen den VfL Wolfsburg sein Kader-Comeback geben kann.

Das Hinspiel dürften die BVB-Fans eher in schlechter Erinnerung haben. Im November 2022 gab es damals eine 0:2-Pleite. Zuvor gab es gegen den VfL Wolfsburg jedoch eine starke Serie von insgesamt acht Siegen in Serie.

Die jüngste BVB-Bilanz gegen den VfL Wolfsburg spricht eine positive Sprache. © Dennis Ewert/RHR-FOTO; Collage: RUHR24

An diese soll nun erneut angeknüpft werden. Dafür wolle man laut Edin Terzic alles geben: „Wir werden alles reinwerfen, um die letzten Spiele zu gewinnen“.