BVB-Trainer Terzic macht vor Borussia-Gipfel unmissverständliche Ansage

Von: Malte Schindel

BVB-Trainer Edin Terzic ist voll fokussiert auf den Titel-Kampf. © Neundorf/Kirchner-Media

Der BVB empfängt am 32. Bundesliga-Spieltag die Borussia aus Mönchengladbach. Alle Informationen rund um die Partie im Live-Ticker bei RUHR24.

Mögliche Aufstellung Borussia Dortmund: Kobel – Wolf, Süle, Hummels, Ryerson – Can, Bellingham, Brandt – Malen, Adeyemi – Haller

Mögliche Aufstellung Borussia Mönchengladbach: Omlin – Lainer, Itakura, Elvedi, Bensebaini – Weigl, Koné – Hofmann, Neuhaus, Stindl – Ngoumou

Anstoß: Samstag (13. Mai), 18.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Daniel Schlager (33, Rastatt)

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Anstoß im Signal-Iduna-Park ist am Samstag (13. Mai) um 18.30 Uhr. +++

BVB gegen Mönchengladbach im Live-Ticker: Saison-Aus für Angreifer

Dortmund – Für Borussia Dortmund steht das vorletzte Heimspiel der Bundesliga-Saison 2022/23 auf dem Programm. In diesem geht‘s gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Während die Gast-Borussia eine Stürmer-Not zu beklagen hat, könnte die Personal-Situation beim Gastgeber kaum besser sein.

BVB-Trainer Edin Terzic muss am Samstag (13. Mai, 18.30 Uhr) lediglich auf Jamie Bynoe-Gittens verzichten. Der BVB-Angreifer musste an der Schulter operiert werden, er fällt den Rest der Saison aus.

Der BVB um Julian Brandt empfängt am Samstag (13. Mai) Borussia Mönchengladbach. © Tim Rehbein/RHR-Foto

BVB gegen Mönchengladbach im Live-Ticker: Dortmund hofft auf Schützenhilfe aus Gelsenkirchen

Der BVB hofft im Saisonfinale auf einen triumphalen Abschluss: Der Bundesliga-Titel soll endlich wieder her. Doch die Westfalen haben es nicht in der eigenen Hand, der FC Bayern führt die Tabelle drei Spieltage vor Saisonende mit einem Punkt Vorsprung auf die Dortmunder an – und kann im Duell um den Titel vorlegen.

Die Bayern haben am Samstag (15.30 Uhr) BVB-Rivale FC Schalke 04 zu Gast. Ausgerechnet die „Königsblauen“ können also für eine schwarz-gelbe Party sorgen. Die Stadt Dortmund hat Schalke 04 bereits ein irres Angebot gemacht, sollte der BVB Meister werden.

BVB gegen Mönchengladbach im Live-Ticker: Edin Terzic macht unmissverständliche Ansage

Für BVB-Gegner Borussia Mönchengladbach am Samstag geht es derweil um nichts mehr. Weder die internationalen Ränge noch die Abstiegsplätze sind für die „Fohlen“ erreichbar.

Die Situation der Gäste „interessiert mich nicht ansatzweise“, sagte Edin Terzic am Donnerstag (11. Mai) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. „Für uns geht es noch um viel“, betonte er. Deshalb zählen – wenig überraschend – nur die drei Punkte.