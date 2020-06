Ex-BVB-Star hat das Coronavirus - er wurde unter Jürgen Klopp zweimal Deutscher Meister

Ein Ex-Profi von Borussia Dortmund hat sich mit dem Coronavirus angesteckt: Er hatte seinen Karrierehöhepunkt mit dem BVB 2015 gegen den FC Bayern.

München - Der 28. April 2015 in der Münchner Allianz Arena* war ein denkwürdiger Abend: Nicht nur, aber besonders für den damaligen Torwart von Borussia Dortmund: Mitchell Langerak.

Mitchell Langerak zog mit dem BVB gegen den FC Bayern ins DFB-Pokal-Finale ein

Der Australier setzte sich damals (als Außenseiter) im DFB-Pokal-Halbfinale mit dem BVB gegen den FC Bayern München* durch.

Langerak stand beim 2:0 im Elfmeterschießen zwischen den Pfosten, als Philipp Lahm sowie Xabi Alonso wegrutschten und Mario Götze sowie Manuel Neuer ebenfalls vergaben und somit kein einziger Münchner ins Tor traf.

Zwischen 2010 und 2015 stand der heute 31-Jährige bei den Westfalen unter Vertrag - als Reservist des damaligen Stammkeepers Roman Weidenfeller. Es war eine erfolgreiche Zeit.

2011 und 2012 wurde er unter Jürgen Klopp Deutscher Meister, 2013 gehörte er dem Kader von Borussia Dortmund im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern* an.

Mitchell Langerak: Von Borussia Dortmund zum VfB Stuttgart und nach Japan

Über den VfB Stuttgart (2015 - 2017) und UD Levante (2017) führte der weitere Karriereweg Langerak in die erste japanische Liga zu Nagoya Grampus. Dort spielte er in der gleichen Liga wie Lukas Podolski - der mittlerweile wieder in der Türkei kickt und dort jüngst einen Shitstorm abbekam. In Japan wurde bei Langerak nun eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt.

Wie sein japanischer Klub mitteilte, sei der frühere Keeper von Borussia Dortmund der zweite infizierte Spieler in der Mannschaft. Er zeige demnach keinerlei Symptome von Covid-19.

Ex-BVB-Spieler Mitchell Langerak hat sich mit dem Coronavirus infiziert

„Wir versuchen, in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Gesundheitszentrum Personen zu identifizieren, die engen Kontakt mit Langerak hatten“, erklärte der Verein. Bei den Spielern, die noch nicht getestet wurden, sollen weitere Tests stattfinden.

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist der Spielbetrieb in der japanischen J1 League noch bis Anfang Juli unterbrochen. Langerak kann nun vorerst nicht mehr mit den Kollegen trainieren.

