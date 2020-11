BVB beim FC Brügge im Live-Ticker: Haaland-Wirbel vor dem Champions-League-Duell

Borussia Dortmund startete in der Champions League mit drei Punkten aus zwei Spielen, zuletzt gewann die Favre-Truppe gegen Zenit. Der Live-Ticker zum Spiel beim FC Brügge.

Champions League , 3. Spieltag: FC Brügge - Borussia Dortmund -:- (-:-)

, 3. Spieltag: FC Brügge - Borussia Dortmund -:- (-:-) Der BVB holte nach der Auftaktniederlage bei Lazio Rom einen Sieg gegen Zenit St. Petersburg.

holte nach der Auftaktniederlage bei Lazio Rom einen Sieg gegen Zenit St. Petersburg. Nun könnte sich die Borussia den nächsten Dreier in der Champions League* beim FC Brügge holen.

FC Brügge - Borussia Dortmund -:- (-:-)

Aufstellung FC Brügge: Aufstellung Borussia Dortmund: Tor:

>>> AKTUALISIEREN <<<

Update, 18.45 Uhr: Wieder der Blick in Richtung Bundesliga-Gipfel (Samstag): Vor dem Spiel bei Borussia Dortmund sprach Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern* von einem Fehlverhalten bei einem Transfer gegenüber dem BVB. Es geht um einen Weltmeister.

Update, 18.30 Uhr: Für einen BVB-Spieler ist die Partie heute zeitgleich die Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Thomas Meunier. Der belgische Außenverteidiger spielte zwischen 2011 und 2016 für den Club Brügge. Vor dieser Saison wechselte der 29-Jährige ablösefrei von PSG zu Borussia Dortmund - und konnte bislang nur bedingt überzeugen.

Update vom 4. November, 18 Uhr: Der FC Brügge und Borussia Dortmund standen sich bereits in der Gruppenphase der Saison 2018/19 in der Königsklasse gegenüber. Das Hinspiel gewann der BVB 1:0, im Rückspiel gab es ein 0:0. Angesichts der brillanten Offensive der Borussen wird heute eher keine Nullnummer erwartet.

FC Brügge - Borussia Dortmund im Live-Ticker: Bundesliga-Kracher gegen Bayern folgt auf Champions League

Update vom 4. November, 16.55 Uhr: In dieser Woche steht neben dem Königsklassen-Match für Borussia Dortmund freilich auch der Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern (Samstag, 18.30 Uhr, hier im Live-Ticker) auf dem Programm. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sprach mit Blick auf das Match am Wochenende mit der Sport Bild (Printausgabe).

Er schwärmte von einem Münchner Profi. „Wer mir in den letzten Jahren sehr gut gefällt, ist Joshua Kimmich“, meinte Watzke: „Der nervt mich zwar immer, weil er so gut ist und auch gegen uns trifft. Aber der Junge imponiert mir, eine wahnsinnige Entwicklung.“ Vor Bayern ist aber Brügge, erst muss Dortmund die Aufgabe beim belgischen Rekordmeister lösen.

+ Geschäftsführer von Borussia Dortmund: Hans-Joachim Watzke. © Bernd Thissen/dpa

FC Brügge - Borussia Dortmund im Live-Ticker: BVB in Belgien unter Zugzwang

Update vom 4. November, 16.30 Uhr: Schauen wir uns vor dem Spiel des BVB in Belgien nochmal die Ausgangslage in der Champions-League-Gruppe F an.

Borussia Dortmund ist sehr wechselhaft in diese Saison in Europa gestartet, mit einem dürftigen 1:3 bei Lazio Rom gefolgt von einem zähen 2:0 gegen Zenit St. Petersburg. Das ergibt in der Tabelle folgendes Bild:

Tabelle, Gruppe F, nach 2 Spielen Tore Punkte 1. Lazio Rom 4:2 4 2. Club Brügge 3:2 4 3. Borussia Dortmund 3:3 3 4. Zenit St. Petersburg 1:4 0

Brügge - Borussia Dortmund im Live-Ticker: Wirbel um BVB-Juwel Erling Haaland

Update vom 4. November, 12.30 Uhr: Der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach haben es vorgemacht - zieht der BVB am Mittwoch gegen Brügge nach? Die Borussen brauchen unbedingt einen Sieg in der Champions League. Vorab gibt es aber Wirbel rund um Erling Haaland.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wurde in der Sport Bild auf eine mögliche Ausstiegsklausel des Wunderstürmers angesprochen. „So eine Vereinbarung gibt es nicht“, stellte Watzke klar. „Wir haben den klaren Wunsch, dass Erling noch länger bei uns bleibt und wollen ihn und seinen Berater davon überzeugen.“ Der BVB-Boss sei dafür recht zuversichtlich. Der Vertrag von Haaland beim BVB läuft bis 30. Juni 2024. Zahlreiche Topvereine sollen den Stürmer auf der Liste haben.

Borussia Dortmund beim FC Brügge im Live-Ticker - Pflichtaufgabe in der Champions League

Erstmeldung vom 3. November, 14.44 Uhr: Dortmund - Der BVB* hat auf der Niederlage bei Lazio Rom vor zwei Wochen mit drei Siegen ohne Gegentor geantwortet, darunter das 3:0 im Revierderby sowie der 2:0-Sieg in der Champions League gegen Zenit. Nun folgt das Auswärtsspiel in Brügge, bei dem man sich das nötige Selbstvertrauen für die anstehende Aufgabe in der Bundesliga tanken könnte. Bereits am kommenden Samstag hat der BVB den FC Bayern* zu Gast.

BVB beim FC Brügge im Live-Ticker: Wichtige Woche für Dortmund - Wackelkandidat Hummels

„Das wird eine Woche, in der wir einiges bewegen können“, sagte Lizenzspieler-Chef und Ex-Profi Sebastian Kehl recht optimistisch, wie die dpa berichtet. Aktuell hat man beim BVB auch Grund zur Freude, denn die Ergebnisse sind in dieser Saison recht zufriedenstellend, aktuell steht man punktgleich dem Rekordmeister* Bayern auf dem zweiten Platz in der Bundesliga*. Auch in der Champions League* scheint man mit dem jüngsten Sieg wieder die Kurve bekommen zu haben.

Doch eine Personalie trübt die gute Stimmung beim BVB, der in fünf von sechs Bundesliga-Spielen kein Gegentor kassierte. Mats Hummels verletzte sich beim 2:0-Sieg in Bielefeld, bei dem er einen Doppelpack erzielte. Der 31-Jährige zog sich eine Muskelverletzung zu, die seinen Einsatz in Brügge verhindern wird. Ob es für das Aufeinandertreffen mit Hummels‘ Ex-Verein und Jugendklub Bayern München reicht, ist fraglich. Der Abwehrchef spricht gar von einem „Wettrennen gegen die Zeit“.

🗯️ Lucien #Favre zu @matshummels: "Es wird leider nicht reichen. Wir hoffen, dass er Samstag wieder kann, aber morgen wird er nicht dabei sein." #CLUBVB #UCL pic.twitter.com/lkdxqERueA — Borussia Dortmund (@BVB) November 3, 2020

BVB beim FC Brügge im Live-Ticker: Kann Dortmund in Belgien den Auswärts-Fluch brechen?

Sicher fehlen werden dem BVB Emre Can, der sich mit dem Coronavirus* infizierte, und Dan-Axel Zagadou, der derzeit über Kniebeschwerden klagt. Mit Hummels wird also ein dritter Defensivspieler bei den Dortmundern ausfallen, was Trainer Lucien Favre am Dienstag bestätigte. Besonders die internationale Auswärtsschwäche des BVB ist eine echte Baustelle, die letzten vier Spiele in Mailand, Barcelona, Paris und Rom gingen verloren.

„Auswärts haben wir Verbesserungspotenzial. Da besteht die klare Herausforderung für uns, es besser zu machen“, kommentierte Sportdirektor Michael Zorc gegenüber dem Kicker. Beim Tabellenvierten der belgischen Jupiler League hofft man nun auf die Trendwende. Die Bilanz der Dortmunder beim belgischen Meister ist beunruhigend. Von den drei Spielen im Jan-Breydel-Stadion verlor der BVB zwei, 2018 gewann man mit 1:0 im Gruppenspiel. (ajr)