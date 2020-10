BVB bei Lazio Rom im Live-Ticker: Dortmunds Wiedersehen mit einem Verstoßenen - Lässt Favre endlich Reus ran?

Borussia Dortmund reist zum Auftakt in der Champions League zu Lazio Rom und trifft dort auf einen alten Bekannten. Die Partie des BVB im Live-Ticker.

Lazio Rom - Borussia Dortmund -:- (-:-) Di., 21 Uhr auf Sky*

Der BVB reist zum Auftakt in der Champions League zu Lazio Rom

Dort trifft das Team von Lucien Favre auf einen alten Bekannten - die Partie im Live-Ticker

Aufstellung Lazio Rom: - Aufstellung Borussia Dortmund: - Tore: - Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

BVB bei Lazio Rom im Live-Ticker: Dortmunds Wiedersehen mit dem Verstoßenen - Rotiert Favre weiter?

München - Wenn der BVB* am Dienstagabend in die Champions League* startet, dann gibt‘s aus dem Lager der Schwarz-Gelben auch einen Rucksack voll Erwartungen. Borussia Dortmund* gehört in Europa vielleicht zu den talentiertesten Teams.

Spieler wie Jadon Sancho, Erling Haaland oder auch noch Julian Brandt gehören zu den vielversprechendsten Youngstern auf dem Kontinent. Mit Giovanni Reyna und Jude Bellingham überzeugten seit Saisonbeginn sogar zwei 17-Jährige - und in einem Monat wird Mega-Talent Youssoufa Moukoko endlich 16 und darf somit bei den Profis spielen. Nun aber steht die Königsklasse* an - und dort müssen die Talente mit den besten Europas messen.

Zum Auftakt geht es für das Team von Coach Lucien Favre gegen Lazio Rom, wo man auf einen alten Bekannten trifft. Ciro Immobile spielte in der Saison 2014/15 für den BVB, konnte die hohen Erwartungen, die man an die Italiener damals hatte, aber nicht erfüllen. Nach einer enttäuschenden Spielzeit zog es den Mittelstürmer zum FC Sevilla, ehe er in Italien wieder zu alter Stärke fand. Inzwischen gehört der 30-Jährige zu den torgefährlichsten Angreifern Europas.

BVB bei Lazio Rom im Live-Ticker: CL-Auftakt der Dortmunder - Hummels lobt Immobile

Dies ist auch Mats Hummels nicht verborgen geblieben. „Für uns ist es relevant, dass wir ihm nicht allzu viele Chancen geben“, so der Innenverteidiger des BVB am Montagabend auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Lazio: „weil er seit ein paar Jahren vor dem Tor eiskalt unterwegs ist.“

Hummels hofft, dass sich die Defensive trotz der durch die Ausfälle von Manuel Akanji (Corona), Dan-Axel Zagadou (Knie), Nico Schulz (Muskelfaserriss) und Emre Can (Rotsperre) bedingten Umstellungen als stabil erweist: „Das ist eine Herausforderung, weil man gewisse Automatismen hat. Es wird darauf ankommen, dass wir viel kommunizieren. Wir müssen uns verbal viel helfen.“ (smk) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks