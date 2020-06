Riesiger Sancho-Wirbel beim BVB! Geheimtrip in Corona-Pause ohne Genehmigung - Kostete das den Meistertitel?

Riesen-Wirbel beim BVB um Youngster Jadon Sancho. Der setzte sich in der Corona-Pause unerlaubt in den Flieger nach England. Allerdings nicht, um dort zu verhandeln...

Jadon Sancho gehört zu den besten Spielern bei Borussia Dortmund*

gehört zu den besten Spielern bei Der Youngster könnte den BVB und die Bundesliga* aber im kommenden Sommer verlassen

und die aber im kommenden Sommer verlassen Jetzt sorgte eine unerlaubte Flugreise des 20-Jährigen für Wirbel

des 20-Jährigen für Alle früheren Informationen zu Sancho erhalten Sie aus dem alten News-Ticker

München/Dortmund - Wenn ein 20-Jähriger in 27 Bundesligaspielen sage und schreibe 17 Tore erzielt und zudem noch 17 Treffer vorbereitet, dann ist es tatsächlich nicht verwunderlich, dass er im Fokus der internationalen Top-Klubs steht.

Tatsächlich hält sich die Reihe der Interessenten an Jadon Sancho eigentlich noch in Grenzen. Kein Real Madrid, kein FC Barcelona, der um die Gunst des jungen Engländers, der 2017 aus der Jugend von ManCity kam, vom BVB buhlt. Eigentlich hält sich nur das hartnäckige Gerücht mit Manchester United.

BVB: Riesen Sancho-Wirbel! Was machte er in der Corona-Pause auf der Insel?

Die Red Devils wollen Sancho in diesem Sommer zurück auf die Insel holen. Diesbezüglich gab es bereits die wildesten Finanzierungsgerüchte, da der BVB seinen Youngster (Vertrag bis 2022) wohl nicht für unter 100 Millionen Euro ziehen lassen wird. Nicht nur in Zeiten der Corona-Krise eine richtiger Batzen Geld.

Nun enthüllt die Bild, dass Sancho kürzlich in England war. Trotz Corona. Und trotz fehlender Genehmigung vom Verein! Allerdings war Sancho nicht mehrere Tage auf der Insel, um dort einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Seine Flugreise hatte einen ganz anderen Hintergrund - Sancho war beim Friseur.

Wie die Bild weiter berichtet, musste er nach seiner Rückkehr für zwei Wochen in Quarantäne und konnte deshalb nicht am Kleingruppen-Training beim BVB teilnehmen. Weshalb er vermutlich nach dem Re-Start der Bundesliga* in den ersten Partien nur auf der Bank saß.

BVB: Sancho vor Wechsel zu Manchester United? England-Flug hatte andere Gründe

So auch im Spitzenspiel gegen den FC Bayern*, wofür BVB-Trainer Lucien Favre von Lothar Matthäus heftigst kritisiert wurde. Offiziell laborierte Sancho damals an Waden-Problemen.

Allerdings ist das nicht der einzige Friseur-Wirbel beim BVB! Denn wie Bild schreibt, verstieß Sancho vor wenigen Tagen mit einigen Teamkollegen von Borussia Dortmund gegen die Corona-Regeln der Bundesliga-Stars. So sollen Axel Witsel, Thogan Hazard, Raphael Guerreiro, Dan-Axel Zagadou und Manuel Akanji sich die Haare von Star-Friseur Winnie Nana Karkari geschnitten bekommen haben.

Der „Fresh Prince The Barber“ war bei den BVB-Stars zu Hause und postete anschließend sogar Fotos. Das ist laut DFL-Hygienekonzept allerdings verboten. Zumal er bei der Nackenrasur von Sancho und Akanji keinen Mundschutz trug.

Sancho und der BVB: Wie lange bleibt der Youngster noch in Dortmund?

Gegenüber Bild äußerten sich die Beteiligten: „Ich habe die Maske nur für das Foto abgenommen, ansonsten alle Hygiene-Maßnahmen genaustens eingehalten“, wird Karkari zitiert: „Ich desinfizierte jede Maschine vor jedem Kunden, schneide auch unabhängig von Corona immer mit Handschuh – und bin sehr, sehr pingelig.“

Von Seiten des BVB gab es ebenfalls eine Erklärung: „Es ist ganz normal, dass auch unsere Jungs sich nach all den Monaten mal die Haare schneiden lassen müssen“, rechtfertigen die Dortmunder das Verhalten ihrer Stars: „Aber was natürlich gar nicht gehen würde, wäre, dass das beidseitig in der vergangenen Woche ohne Maske erfolgt wäre. Das werden wir unseren Spielern noch einmal sehr, sehr deutlich in Erinnerung rufen.“

BVB ohne Chance auf Titel - großer Umbruch im Sommer?

Auch wenn die Jungs nun die Haare schön haben, rein sportlich kann der BVB die Saison nun fast schon abhaken. Im Pokal und in der Champions League sind die Schwarz-Gelben schon raus und auch in der Bundesliga* liegt man bei nur noch fünf ausstehenden Partien sieben Punkte hinter dem FC Bayern*.

Daher scheinen die Tage von Coach Favre beim BVB gezählt. Die Liste seiner möglichen Nachfolger ist lang. Der Abschied von Mario Götze steht hingegen bereits fest, auch für den WM-Helden gibt es einige Interessenten.

smk

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks

Rubriklistenbild: © AFP / INA FASSBENDER