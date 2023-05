BVB lässt den Tempel beben: Borussia Dortmund feiert Torfest gegen Gladbach

Von: Malte Schindel, Katharina Küpper

Der BVB jubelt: Gegen Gladbach gab es einen 5:2-Sieg. © Neundorf/Kirchner-Media

Der BVB bezwingt Gladbach Zuhause mit 5:2. Trotz eines deutlichen Endstandes mussten die Dortmunder zwischenzeitlich zittern.

Aufstellung Borussia Dortmund: Kobel – Wolf, Süle, Hummels (59. Özcan), Ryerson (59. Guerreiro) – Can, Bellingham, Brandt (68. Reus) – Malen (68. Reyna), Adeyemi – Haller (79. Moukoko)

Aufstellung Borussia Mönchengladbach: Olschowsky – Lainer, Friedirch, Elvedi (83. Jantschke), Bensebaini – Weigl, Koné (75. Netz)– Hofmann, Neuhaus (68. Kramer), Wolf (46. Itakura) – Ngoumou (75. Stindl)

Anstoß: Heute (13. Mai), 18.30 Uhr

Endstand: 5:2 (4:0)

Tore: 1:0 Malen (5.); 2:0 Bellingham (19., FE); 3:0 Haller (21.); 4:0 Haller (32.); 4:1 Bensebaini (75.); 4:2 Stindl (86.); 5:2 Reyna (90. +3)

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Daniel Schlager (33, Rastatt)

Abpfiff! Am Ende schien es tatsächlich kurz so, als würde es noch einmal eng werden. Dank Kobel fällt der Treffer auf das 4:3 nicht. Dass dieses Spiel noch hätte kippen können: einfach unglaublich. Nichts hatte darauf hingedeutet.

Wie schon gegen den VfL Wolfsburg präsentierte sich Borussia Dortmund wie ein kommender Meister. Gladbach stand gerade auf dem Platz, da war das Spiel eigentlich schon entschieden. Der BVB war gedankenschneller, aggressiver, spielfreudiger, spielintelligenter. Die gesamte Offensive brannte ein Feuerwerk ab. Haller in der Box, Brandt als Dauerbrenner, Adeyemi, der immer wieder den Turbo anwarf und Malen, der selbst gegen zwei oder drei Gladbacher die Eins-gegen-eins-Situationen für sich entschied.

Am Ende ging es glimpflich aus, weil Borussia Dortmund im zweiten Durchgang einen Gang zurückschaltete und die Effizienz vor dem Tor aus der ersten Halbzeit vermissen ließ. Gladbach hingegen hocheffizient mit zwei Toren. Bei aller Zufriedenheit über diese Gala und den elften Heimsieg in Serie: Über diese Schlussphase wird zu reden sein. Dennoch ein hochverdienter 5:2-Erfolg für den BVB.

90. Minute: Reyna macht das 5:2! Ende!

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit.

87. Minute: Gregor Kobel ist wieder gefragt. Brandgefährlicher Gladbach-Abschluss und starke Parade des BVB-Torhüters.

86. Minute: Jetzt müssen die Dortmunder plötzlich aufpassen, Gladbach plötzlich wach und Stindl verkürzt auf 4:2.

86. Minute: Tor für Gladbach!

83. Minute: Bezeichnend für die Leistung von BVB-Stürmer Sébastien Haller: Er ist nach 83 Minuten der Spieler mit den meisten Torabschlüssen.

79. Minute: Moukoko kommt für Haller.

76. Minute: Plötzlich ist Gladbach da! Nächste große Chance: Kobel kommt raus, kann den hohen Ball bremsen und Süle klärt kurz vor der Linie.

75. Minute: Bensebaini verwandelt den Elfmeter. Ergebnis-Korrektur der Gladbacher auf 4:1.

74. Minute: Elfmeter für Gladbach! Reyna gegen Bensebaini. Obwohl der Dortmunder auch klar den Ball berührt, gibt es den Elfmeter für Borussia Mönchengladbach. Viele Diskussionen auf dem Rasen und am Spielfeldrand.

73. Minute: Erste Aktion von Marco Reus. Der Kapitän dribbelt in den Strafraum, zeigt Feingefühl am Ball, als er ablegen will, landet der Ball aber beim Gegner.

68. Minute: Marco Reus und Gio Reyna kommen für Julian Brandt und Donyell Malen.

65. Minute: Wieder Adeyemi mit einem Torabschluss. Die Flanke von Brandt landet beim völlig unbedrängten Adeyemi. Bei so viel Platz schien der BVB-Profi geradezu überrascht.

62. Minute: Die Gala mit Traumkombinationen geht weiter. Aber im Sechzehner fehlt der Punch. Deswegen versucht es Süle mal aus der Distanz: knapp drüber.

61. Minute: Schönes Zusammenspiel zwischen Brandt, Guerreiro und Özcan. Im Sechzehner der Gladbacher kommt dann Adeyemi an den Ball. Im spitzen Winkel versucht er das Gleichgewicht zu halten und landet auf dem Hosenboden. Trotzdem versucht er sich am Torabschluss und holt eine Ecke raus.

61. Minute: Ko Itakura regelt vor Adeyemi zur Ecke.

59. Minute: Doppelwechsel beim BVB. Özcan kommt für Hummels, Guerreiro für Ryerson.

55. Minute: Bellingham hat den nächsten Treffer auf dem Kopf! Im Kopfballduell kann sich der Brite zwar durchsetzen, der Ball geht allerdings über das Tor.

54. Minute: Bellingham mit dem nächsten guten Abschluss. Nach einer Ecke, die er selbst nach Anschuss von Koné rausgeholt hat, bekommt er den Ball, tritt an und zieht ab. Olschowsky muss sich lang machen.

51. Minute: Was die Mannschaft von Edin Terzic in den vergangenen beiden Spielen auszeichnet: eine unstillbare Gier. Auch bei der 4:0-Führung hören die Borussen nicht auf, Druck auszuüben. Bestes Beispiel: Donyell Malen. Der Angreifer bekommt den Ball, zieht mit Tempo nach außen um das Zentrum freizuräumen, als seine flache Flanke nicht ankommt, ärgert er sich sichtlich.

49. Minute: Gladbach-Trainer Daniel Farke wechselt. Ko Itakura kommt für Hannes Wolf.

46. Minute: Weiter geht‘s.

Halbzeit: Die Pause nutzen die BVB-Fans erneut, um ihren Unmut über den DFL-Plan zum Investoreneinstieg kundzutun.

45. Minute: Halbzeit! Bayern München hat mit einem 6:0 vorgelegt. Und der BVB sagt: Na und, das können wir auch. Wie schon zuletzt die Wolfsburger werden jetzt auch die Mönchengladbacher von einem furiosen BVB überrannt. Vor allem auf der rechten Seite mit dem bärenstarken Malen, aber auch mit Brandt und mit Wolf und mit dem völlig aufgedrehten Adeyemi glänzt Dortmund immer wieder mit gefährlichen Angriffen. Herausragende Leistung auch von Stürmer Haller, der bei vier BVB-Treffern vier Scorer-Punkte hat: zwei Vorlagen und zwei Tore.

Mönchengladbach ist gegen so viel Tempo und Spielfreude absolut hilflos. Wenn die Mannschaft von Edin Terzić gleich in der zweiten Halbzeit auf die Südtribüne genau so weitermacht, könnte es für die Elf vom Niederrhein ein fast schon historisches Debakel geben. Farke muss sich was einfallen lassen.

43. Minute: Nächstes Lebenszeichen: Hannes Wolf zieht ab. Davor stand sein Mitspieler aber glasklar im Abseits.

40. Minute: Die Gladbach-Fans fordern: „Wir wollen euch kämpfen sehen!“ Und skandieren weiter: „Wir haben die Schnauze voll!“

39. Minute: Freistoß Brandt. Der landet aber in der gegnerischen Abwehr.

36. Minute: Ein Lebenszeichen der Gäste! Ein Kopfball landet auf Kobel, der kann ihn zwar nicht festhalten, aber Hummels spielt den Abpraller zur Seite.

35. Minute: Die Gladbach-Fans kehren ihrer Mannschaft den Rücken.

32. Minute: Und es geht immer und immer weiter. Auf der rechten Seite geht alles über Brandt und Malen. Malen mit der perfekten Hereingabe, Haller schnürt Volley den Doppelpack! Der Stürmer an allen vier Toren beteiligt. Sensationelle Angriffe und die bange Frage aller Mönchengladbacher: Wo und wie soll das nur enden

32. Minute: 4:0 für den BVB!

28. Minute: Da zeigte Donyell Malen seine Schnelligkeit. Einen langen Ball erläuft er sich und holt mit einem Anschuss auf Bensebaini die zweite Dortmunder Ecke raus.

27. Minute: Ngoumou versucht es mit einem hohen Ball auf das Tor. Allerdings ohne Erfolg. BVB-Keeper Kobel musste nichtmal eingreifen.

26. Minute: Gladbach droht die totale Demontage. Borussia Dortmund bleibt im Rausch. Wie schon gegen Wolfsburg: frühe Tore und Dauerdruck. Die Borussia vom Niederrhein kommt fast gar nicht zum Zug.

25. Minute: Ecke für Dortmund. Sie bleibt aus Gladbacher Sicht allerdings ungefährlich.

21. Minute: Eine Vorlage, ein Tor: Das ist die Bilanz des Sébastien Haller in der 21. Minute.

BVB gegen Gladbach im Live-Ticker: 3 Tore in 21 Minuten

21. Minute: Tor für den BVB!

19. Minute: Gibt es beim BVB zukünftig einen neuen Elfmeterschützen? Dieses Mal trat Bellingham vom Punkt an – und trifft.

16. Minute: Tor für den BVB!

16. Minute: Haller wurde im Sechzehner von den Beinen geholt.

16. Minute: Elfmeter für den BVB!

14. Minute: Und nächste gute Chance von Borussia Dortmund! Bellingham legt ein astreines Solo hin und versucht es selbst aus der Distanz. Der flache Ball geht knapp vorbei.

13. Minute: Erste dicke Chance für Gladbach! Ausgerechnet Bensebaini versucht sein Glück und fordert Gregor Kobel. Der. BVB-Keeper macht sich aber lang und kann die 0 halten.

12. Minute: Wieder ist der BVB am Strafraum der Glabacher, wieder ist Malen am Ball. Bei seinem Abschluss ist aber nicht ganz klar, ob er auf das Tor oder auf Adeyemi ablegen wollte. So oder so trifft der Ball nicht das Ziel.

9. Minute: Und Donyell Malen hört nicht auf. Auf der rechten Seite fordert er den Ball und leitet im Zusammenspiel mit Bellingham den nächsten. Angriff ein. Die Flanke von Brandt lässt er durch, der Ball landet allerdings beim Gegner.

5. Minute: Donyell Malen ist derzeit unaufhaltsam. In den vergangenen acht Spielen hat er achtmal getroffen. Haller mit sehr guter Vorarbeit. Er zieht ab, Olschowsky kann noch parieren, dann muss Malen nur noch einköpfen.

5. Minute: Tor für den BVB!

4. Minute: Wolf schickt Brandt auf der rechten Seite. Der wird bedrängt und versucht mit der Hacke ein blindes Zuspiel ehe der Ball ins Aus geht. Allerdings steht kein Schwarz-Gelber bereit.

3. Minute: Einwurf Dortmund auf Höhe der Mittellinie.

1. Minute: Doppelpass zwischen Ryerson und Adeyemi, dann bringt der Norweger den Ball in den gegnerischen Strafraum, allerdings kann der Ball weggeköpft werden.

18.30 Uhr: Anpfiff!

18.26 Uhr: Spitze von Stadionsprecher Nobby Dickel gegen die Gäste und angereisten Gladbach-Fans: Nach der Verkündung der BVB-Aufstellung setzte er nach: „Es gibt nur eine Borussia!“

18.22 Uhr: Traditionell ertönt vor Anpfiff „You‘ll never walk alone“.

18.15 Uhr: Der FC Bayern hat vorgelegt und den FC Schalke 04 6:0 besiegt – der BVB ist im Zugzwang. Terzic über den Spielplan und die Situation: „Solange wir etwas nicht beeinflussen können, werde ich gar keine Energie dafür verschwenden.“

18.06 Uhr: Jetzt steht BVB-Trainer Edin Terzic bei Sky: „Wir wollen von Anfang wieder da sein. Wir wissen, dass es heute anders laufen kann, dass wir vielleicht nicht so früh in Führung gehen.“

Über den Gegner Gladbach sagte er: „Erstens haben wir unser Hinspiel verloren, zweitens sehen wir, welche Qualität sie haben. Sie versuchen schnell die Tiefe zu finden, sind stark bei Kontersituationen und Eckbällen offensiv. Wir wissen, dass es keine leichte Aufgabe wird. Aber wir sind die heimstärkste Mannschaft, das hat auch Gründe.“

17.59 Uhr: Das nächste Kuriosum schon vor Beginn des Spielt: ein Heiratsantrag! Ein BVB-Fan machte seiner Liebsten einen Antrag – und sie hat „Ja“ gesagt! Sky hat es verfolgt. Vor dem Mikrofon sagte sie zu ihrem Schatz: „Du bist verrückt.“ Zum Hintergrund erklärte der Antragsteller: Er wollte ihr bereits einen Antrag machen, aber „es hat einfach nicht funktioniert, jetzt hat sich das hier angeboten.“

17.52 Uhr: Die Mannschaften laufen ein.

17.45 Uhr: Gladbach muss auf wichtiger Position variieren: Stammkeeper Jonas Omlin ist verletzt. Für ihn rückt Jan Olschosky ins Tor der Gäste. Bitter für den BVB: Olschowsky stand auch beim Hinspiel (4:2) im Tor. Die Aufstellung von Trainer Daniel Farke: Olschowsky – Lainer, Friedirch, Elvedi, Bensebaini – Weigl, Koné – Hofmann, Neuhaus, Wolf – Ngoumou

17.42 Uhr: Die BVB-Keeper kommen raus, um sich warm zu machen.

17.40 Uhr: Kurioses ereignet sich im Vorfeld des Spiels. Ein neues Gesicht huscht in die Kabine des BVB: niemand geringeres als Lothar Matthäus. Bei Sky erklärte er, sollte der BVB in zwei Wochen Meister werden, „dann wäre ich gerne dabei. Da geht bestimmt die Post ab“, lacht er.

17.31 Uhr: Auf der Bank von Borussia Dortmund: Meyer, Schlotterbeck, Özcan, Reyna, Reus, Guerreiro, Moukoko, Modeste, Passlack

17.30 Uhr: Die Aufstellung ist da! BVB-Trainer Edin Terzic schickt gegen Gladbach folgende Elf ins Rennen: Kobel – Wolf, Süle, Hummels, Ryerson – Can, Bellingham, Brandt – Malen, Adeyemi – Haller

17.25 Uhr: Das Stadion füllt sich – nicht nur auf den Rängen, auch auf dem Rasen. Die ersten BVB-Profis inspizieren den Platz.

17.20 Uhr: In Kürze werden die Aufstellungen bekannt gegeben. Für einen wird es voraussichtlich nicht für die Startelf reichen: Felix Passlack. Zum Ende der Saison verlässt er nach elf Jahren den Verein. Aber, wenn die Mannschaft einen vergleichbaren Auftritt wie gegen VfL Wolfsburg hinlegt, winkt ihm immerhin die Chance auf eine Einwechslung – als „kleines Dankeschön“, wie BVB-Trainer Edin Terzic bei der Pressekonferenz vor dem Spiel Passlacks Einsatz gegen die „Wölfe“ erklärte.

17.09 Uhr: In der Hinrunde hat Borussia Mönchengladbach den BVB ganz schön geärgert. 4:2 gewannen die „Fohlen“ zuhause gegen die Schwarz-Gelben, ehe es in die verfrühte Winterpause ging. Insgesamt kann sich die Bilanz des BVB gegen die Gladbacher allerdings sehen lassen.

Von insgesamt 111 Partien gewann die Dortmunder Borussia 47-mal. 30-mal trennten sich die Mannschaften im Remis. 34-mal ging es zugunsten der heutigen Gäste aus. Noch eine Statistik, die die BVB-Fans erfreuen durfte: Zuhause fuhr der BVB 30 Siege ein. Für die Gladbacher waren hingegen auswärts in Dortmund nur 11-mal drei Punkte zu holen.

Update, Samstag (13. Mai), 16.55 Uhr: Die Saison neigt sich dem Ende. Noch dreimal 90 Minuten zu spielen und insgesamt neun Punkte sind noch zu holen. Um mit Borussia Dortmund die Meisterschaft am Borsigplatz feiern zu können, haben sich die Fans der Schwarz-Gelben etwas Besonderes überlegt: Für die letzten drei Spiele sollen die BVB-Anhänger „alle in Gelb“ anreisen. Damit der Support nicht nur akustisch, sondern auch optisch überwältigend wird.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Anstoß im Signal-Iduna-Park ist am Samstag (13. Mai) um 18.30 Uhr. +++

BVB gegen Mönchengladbach im Live-Ticker: Saison-Aus für Angreifer

Dortmund – Für Borussia Dortmund steht das vorletzte Heimspiel der Bundesliga-Saison 2022/23 auf dem Programm. In diesem geht‘s gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Während die Gast-Borussia eine Stürmer-Not zu beklagen hat, könnte die Personal-Situation beim Gastgeber kaum besser sein.

BVB-Trainer Edin Terzic muss am Samstag (13. Mai, 18.30 Uhr) lediglich auf Jamie Bynoe-Gittens verzichten. Der BVB-Angreifer musste an der Schulter operiert werden, er fällt den Rest der Saison aus.

Der BVB um Julian Brandt empfängt am Samstag (13. Mai) Borussia Mönchengladbach. © Tim Rehbein/RHR-Foto

BVB gegen Mönchengladbach im Live-Ticker: Dortmund hofft auf Schützenhilfe aus Gelsenkirchen

Der BVB hofft im Saisonfinale auf einen triumphalen Abschluss: Der Bundesliga-Titel soll endlich wieder her. Doch die Westfalen haben es nicht in der eigenen Hand, der FC Bayern führt die Tabelle drei Spieltage vor Saisonende mit einem Punkt Vorsprung auf die Dortmunder an – und kann im Duell um den Titel vorlegen.

Die Bayern haben am Samstag (15.30 Uhr) BVB-Rivale FC Schalke 04 zu Gast. Ausgerechnet die „Königsblauen“ können also für eine schwarz-gelbe Party sorgen. Die Stadt Dortmund hat Schalke 04 bereits ein irres Angebot gemacht, sollte der BVB Meister werden.

BVB gegen Mönchengladbach im Live-Ticker: Edin Terzic macht unmissverständliche Ansage

Für BVB-Gegner Borussia Mönchengladbach am Samstag geht es derweil um nichts mehr. Weder die internationalen Ränge noch die Abstiegsplätze sind für die „Fohlen“ erreichbar.

Die Situation der Gäste „interessiert mich nicht ansatzweise“, sagte Edin Terzic am Donnerstag (11. Mai) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegenüber RUHR24. „Für uns geht es noch um viel“, betonte er. Deshalb zählen – wenig überraschend – nur die drei Punkte.