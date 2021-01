Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg live im TV und Stream: Übertragung und Aufstellung

Borussia Dortmund empfängt den VfL Wolfsburg am Sonntag. Der 14. Bundesliga-Spieltag wird live im TV und Stream gezeigt. Infos zur Übertragung plus Aufstellung.

Dortmund - Kaum jemand hätte vor Saisonbeginn gedacht, dass Borussia Dortmund* zum Start ins Jahr 2021 nicht als Favorit in den 14. Bundesliga-Spieltag geht. Der BVB empfängt am Sonntag den VfL Wolfsburg im Dortmunder* Signal-Iduna-Park. Überraschend: Die Wölfe stehen vor Schwarz-Gelb in der Tabelle. Das könnte sich schnell ändern, wie WA.de* berichtet.

Zwei Punkte trennen die Kontrahenten vor dem Duell. Mit Blick auf die Aufstellung des BVB* wird Cheftrainer Edin Terzic im Vergleich zum Dezember jedoch umplanen müssen. Youssoufa Moukoko steht nicht zur Verfügung. Umso wichtiger ist somit der Rückkehr von Top-Stürmer Erling Haaland*, der nach überstandener Verletzung bereit steht. Die Partie wird live im TV und Stream* übertragen. *WA.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.