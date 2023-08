BVB gegen Köln: FC-Trainer Baumgart stinksauer vor Anpfiff in Dortmund

Von: Kevin Mattes

BVB gegen Köln im Live-Ticker. © Revierfoto/Imago.

Der BVB empfängt am 1. Spieltag den 1. FC Köln. Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist am Samstag (19. August) um 18.30 Uhr. RUHR24 berichtet live.

Mögliche Aufstellung Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Can - Sabitzer, Reus - Malen, Brandt - Haller

Mögliche Aufstellung 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Paqarada - Martel - Huseinbasic, Olesen, Kainz - Selke, Waldschmidt

Begegnung: Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Anpfiff: Samstag (19. August), 18.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore:

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

BVB gegen Köln: Der Vorbericht zum ersten Spieltag in der Bundesliga

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. Die Partie am ersten Spieltag in der Bundesliga wird am Samstag (19. August) um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen. +++

Dortmund/Köln – Endlich rollt auch in der Bundesliga wieder der Ball. Am vergangenen Samstag (12. August) hat der BVB im DFB-Pokal beim TSV Schott Mainz (6:1) seine Generalprobe erfolgreich gemeistert. Nun wartet mit dem FC jedoch ein anderes Kaliber auf das Team von Edin Terzic.

Die Kölner griffen zum großen Unmut von Trainer Steffen Baumgart erst am Montagabend (14. August) in den Pokal ein. Bei Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück mussten die Rheinländer auch noch in die Verlängerung, setzten sich am Ende aber mit 3:1 durch.

BVB gegen Köln: FC-Trainer Baumgart poltert schon vor Anpfiff in Dortmund

Nach der Partie war der Übungsleiter mit Blick auf den engen Terminplan in dieser Woche sichtlich angefressen. Gegenüber der dpa erklärte er: „Ich denke, die Erste und Zweite Liga haben ganz klar gegen Montagsspiele plädiert - aber wir haben Montag gespielt. Unser nächster Gegner hatte nicht nur den leichteren Gegner, sondern auch noch zwei Tage mehr Zeit.“

Steffen Baumgart sieht seinen Klub daher im Nachteil und wittert eine Wettbewerbsverzerrung: „Das ist etwas, was mich ärgert“, machte der 51-Jährige abschließend deutlich.

BVB gegen Köln: Can und Süle sind wieder dabei - Fragezeichen bei Adeyemi und Nmecha

Beim BVB kann man hingegen deutlich entspannter sein, da es auch personell gute Nachtrichten gibt. Emre Can konnte inzwischen wieder das Training aufnehmen. Auch Niklas Süle ist wieder ein Optionen fürs Wochenende.

Steffen Baumgart hat sich über den Terminstress für seine Mannschaft aufgeregt. © Revierfoto/Imago.

Hinter den Einsätzen von Felix Nmecha und Karim Adeyemi steht noch ein Fragezeichen. Den Ex-Wolfsburger plagen noch immer Probleme mit dem Sprunggelenk. Der Flügelspieler hatte zuletzt muskuläre Beschwerden im Oberschenkel.