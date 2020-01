BVB beim FC Augsburg im Live-Ticker: Feiert Haaland sein Debüt?

Der BVB muss zum FC Augsburg. Mit dabei ist Neuzugang Erling Haaland. Ob der Norweger auch in der Startelf steht, verrät unser Live-Ticker.

Dortmund - Die Winterpause ist vorbei: Der BVB reist zum ersten Spiel der Rückrunde zum FC Augsburg. Für die Dortmunder zählt nur ein Sieg, wenn sie überhaupt noch eine Chance im Meisterrennen haben wollen.

Spannend wird, wen Trainer Lucien Favre für die Startelf nominiert. Marco Reus und Neuzugang Erling Haaland konnten nur Teile der Übungen im Trainingslager mitmachen. Der abwanderungswillige Stürmer Paco Alcácer will wieder in die erste Elf. Im Live-Ticker des BVB in Augsburg berichtet wa.de*.

