So seht ihr den BVB gegen Eintracht Frankfurt live im TV und im Live-Stream

Das BVB-Heimspiel am 22. Bundesliga-Spieltag gegen Eintracht Frankfurt ist live im TV und Live-Stream zu sehen. Wie das geht, zeigen wir hier.

Dortmund - Nicht mehr lange und das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain wird in Dortmund vorstellig. Bevor aber der Knaller in der Königsklasse steigt, müssen die Schwarz-Gelben noch in einem alles andere als unwichtigem Bundesligaspiel ran, wie RUHR24.de* berichtet.

Das BVB-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wird live im TV und Stream* gezeigt. Es ist der Start in den 22. Spieltag - für die Dortmunder ist Verlieren verboten.

Oder vielmehr vor allem für Lucien Favre (62). Der 62-Jährige steht gewaltig unter Druck. Laut übereinstimmender Medienberichte droht bei entsprechender Entwicklung noch die Entlassung vor Saisonende.

Ein Sieg des BVB gegen Eintracht Frankfurt (zum Live-Ticker)* würde daher Lucien Favre und der schwarz-gelben Seele mehr als guttun. Die Frage ist nur, wie einfach das gelingen kann.

Die Gäste strotzen derzeit vor Selbstvertrauen. Am vergangenen Wochenende gelang ein 5:0-Sieg gegen den FC Augsburg und davor ein 3:1-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen RB Leipzig.

rawi

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.