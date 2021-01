Aki Watzke macht Andeutungen: So stehen die Chancen für BVB-Trainer Edin Terzic

Kann sich Edin Terzic als Chef-Trainer bei Borussia Dortmund beweisen? So denkt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der Trainer-Frage.

Dortmund – Für den BVB läuft es derzeit rund: Nach der kurzen Winterpause startete die Mannschaft mit einem Sieg und zog so wieder am VfL Wolfsburg vorbei auf Platz vier der Bundesliga-Tabelle. Doch trotzdem bleibt es unklar, wer im Sommer 2021 die Trainer-Zügel bei Borussia Dortmund* in die Hand nehmen wird, berichtet RUHR24.de*.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke äußerte sich jetzt zu den Chancen von Trainer Edin Terzic, der nach der Entlassung von Lucien Favre vorerst die Leitung übernommen hat. Doch diese scheinen nicht allzu gut zu stehen. Gegenüber dem kicker sagte der Chef der Borussia: „Wir müssen nicht drum herumreden, dass wir uns auch andere Optionen offenhalten.“