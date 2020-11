Doppelte BVB-Freude: Moukoko im Hertha-Kader - neuer Vertrag für anderen Top-Spieler

Vor dem BVB-Spiel in Berlin dürfen sich die Borussia-Fans freuen: Giovanni Reyna bekommt einen neuen Vertrag, Wunderkind Moukoko steht erstmals im Kader.

Borussia Dortmund* besitzt zwei hoffnungsvolle Offensivtalente in den Reihen, die für Furore sorgen sollen.

die Vertragsverlängerung mit Shootingstar und US-Nationalspieler bekannt. Außerdem darf „Wunderkind“ Youssoufa Moukoko nun in der Bundesliga stürmen - er steht schon im Kader.

Dortmund - Bundesligist Borussia Dortmund hat am Freitag eine wegweisende Personalentscheidung bekanntgegeben: Mit dem amerikanischen Nachwuchsmann Giovanni Reyna wurde eine Vertragsverlängerung bis 2025 vereinbart. Der 18-Jährige ist der Sohn von Ex-Bundesligaprofi Claudio Reyna und wechselte im Sommer 2019 von der Akademie des MLS-Klubs New York City FC zum BVB nach Deutschland.

BVB verlängert mit Reyna - Und honoriert Leistungen mit satter Gehaltserhöhung

„Gio hat in den vergangenen Monaten eine fast unglaubliche Entwicklung genommen. Er wird definitiv ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Zukunft von Borussia Dortmund sein“, freut sich Sportdirektor Michael Zorc über die Einigung mit dem Youngster, der erst vor wenigen Tagen sein Debüt für die Nationalmannschaft der USA gegeben hat. Der Vertrag von Reyna bei dem Bundesligisten habe sich automatisch bis 2024 verlängert, das Gehalt auf 2,5 Millionen Euro pro Jahr* verdreifacht.

Der Neu-Nationalspieler Giovanni Reyna ist erst kürzlich volljährig geworden. Im Oktober gelang dem BVB-Angreifer gegen Freiburg das Kunststück, als jüngster Bundesligaspieler (17) seit Datenerfassung drei Torvorlagen zu geben.

BVB: „Wunderkind“ Moukoko darf nun in der Bundesliga ran - Debüt schon am Wochenende?

Ein weiterer hoffnungsvoller Offensivmann in den Reihen von Borussia Dortmund ist Youssoufa Moukoko. Das Nachwuchsjuwel, dessen Torhunger schon seit geraumer Zeit für Gesprächsstoff sorgt, ist am Freitag (20. November) 16 Jahre alt geworden. Damit darf der deutsche Stürmer mit kamerunischen Wurzeln nun auch in der Bundesliga für den BVB auflaufen.

„Er hat als Spieler fantastisches Potenzial. Er ist schon sehr, sehr gut. Es macht Spaß, mit ihm zu trainieren“, erläuterte Trainer Lucien Favre auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen mit Hertha BSC*, als er auf seinen „Wunderstürmer“ angesprochen wurde. Laut Informationen von Sport1 steht Moukoko für das Spiel gegen Berlin sogar schon im Kader - ob er zum Einsatz kommt, wollte Lucien Favre noch nicht sagen.

