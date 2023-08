Deutscher Nationalstürmer aus Bayern vor Wechsel zum BVB?

Von: Johannes Skiba

Borussia Dortmund will wohl seinen Sturm verstärken. Mergim Berisha vom FC Augsburg könnte einer der Kandidaten für einen Transfer sein.

Dortmund – So richtig läuft der Offensivmotor des BVB in der neuen Spielzeit nicht heiß. In der Bundesliga stehen nach den ersten beiden Spieltagen nur zwei Tore auf dem Konto von Borussia Dortmund. Zum Vergleich: Die letzte Saison beendeten die Schwarz-Gelben mit 83 Treffern – 2,4 pro Partie. Von diesem Wert ist die Truppe von Trainer Edin Terzic aktuell weit entfernt. Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, könnte in dieser letzten Transferwoche ein neuer Stürmer beim BVB präsentiert werden.

BVB steigt wohl ins Rennen um Augsburgs Berisha ein

Der Transferexperte ist sich sicher, dass der BVB um den deutschen Nationalstürmer vom FC Augsburg Mergim Berisha buhlen wird, wie er bei Sky verriet: „Wenn du mich jetzt fragst, glaube ich, dass sie bei Berisha einsteigen werden.“

Anschließend erklärt der gut informierte Plettenberg auch die Gründe für diese Einschätzung: „Berisha ist ein Kandidat, der weg darf, der weg will. Und der für Dortmund mit seiner Körperlichkeit jemand wäre, der ihnen weiterhelfen könnte. Berisha macht meiner Meinung nach Sinn“, und fügte an „Berisha schätze ich heiß an.“

Mergim Berisha vom FC Augsburg trug bislang zweimal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. © imago/Niemeyer

Berisha könnte Kader des BVB verstärken

Das Profil des gebürtigen Berchtesgadener Mergim Berisha passt gut zu Borussia Dortmunds Spielstil. Dazu könnte der 25-jährige Bayer BVBs Topangreifer Sébastien Haller, der im Januar wegen des Afrika-Cups ausfallen und dem BVB nicht zur Verfügung stehen könnte, in dieser Zeit ersetzen. Ein zweiter hochqualitativer Stürmer im Kader würde darüber hinaus die Flexibilität der Borussen deutlich erhöhen.

Berisha gab sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft im vergangenen März, das er sich durch gute Leistungen und seine Treffsicherheit beim FCA erarbeitet hatte. In 23 Bundesliga-Einsätzen schoss Berisha neun Tore. Zum Ende der letzten Spielzeit setzten ihn Probleme im Sprunggelenk außer Gefecht. An den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison stand Berisha aber jeweils wieder in der Startelf.

