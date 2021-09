BVB bei Besiktas: Schiedsrichter weckt in Dortmund böse Erinnerungen

Besiktas gegen BVB in der Champions League: Antonio Mateu Lahoz ist der Schiedsrichter.

Champions-League-Auftakt

Der BVB tritt in der Champions League bei Besiktas an. An den Schiedsrichter der Partie hat Borussia Dortmund schlechte Erinnerungen.

Dortmund - Am Mittwoch (15. September, 18.45 Uhr) startet für Borussia Dortmund die Partie mit einem bekannten Gesicht.

RUHR24* erfuhr vor dem Besiktas-Spiel: An Schiedsrichter Lahoz hat der BVB in der Champions League böse Erinnerungen.

Die Bilanz unter der Leitung des Spaniers: Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Unlängst sorgte eine Fehlentscheidung bei Sportdirektor Michael Zorc für Unmut. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.