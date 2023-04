BVB-Aufstellung gegen die Bayern: Terzics frohe Botschaft vor dem Kracher in München

Von: Marius Epp

Der Klassiker elektrisiert Fußball-Deutschland: Borussia Dortmund trifft in München auf den FC Bayern. BVB-Coach Edin Terzic hat bei der Aufstellung wieder deutlich mehr Optionen.

München – Selten ist Borussia Dortmund in den letzten Jahren so selbstbewusst in ein Duell mit dem FC Bayern gegangen. Der BVB führt die Bundesliga-Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor den Bayern an – eine ganze Stadt spürt die Hoffnung aufkeimen, dass es dieses Jahr tatsächlich etwas werden könnte mit der Meisterschaft.

Dafür müssen die Schwarz-Gelben aber erst einmal auf einem Terrain bestehen, dass ihnen in den letzten Jahren, gelinde gesagt, überhaupt nicht lag. Die letzten sieben Spiele in München gingen allesamt verloren. Doch Trainer Edin Terzic will von der Vergangenheit nichts wissen.

FC Bayern - Borussia Dortmund Datum: 1. April 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Ort: Allianz Arena Wettbewerb: Bundesliga

BVB-Aufstellung gegen den FC Bayern: Sechs Rückkehrer für Terzic

„Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen. Ich möchte jetzt nicht sieben Jahre zurückgehen, sondern ein paar Wochen und Monate. Wir haben es ja selbst gezeigt“, sagte der BVB-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel. „Wir wollen ein richtig, richtig gutes Spiel zeigen. Wir haben eine riesige Chance, das Spiel zu gewinnen“, schwor er den Verein auf den „Klassiker“ ein.

Die Vorzeichen dafür stehen auch an der Personalfront gut. Terzics frohe Botschaft: „Sechs Spieler kehren zurück. Wir können wieder nach Formstärke aufstellen“, meinte er sichtlich zufrieden. Die sechs Spieler, die er meint: Gregor Kobel, Emre Can, Salih Özcan, Karim Adeyemi, Julian Brandt und Youssoufa Moukoko stehen für den Bayern-Kracher zur Verfügung.

Edin Terzic ist vor dem Bayern-Kracher guter Dinge. © Marco Steinbrenner/dpa

BVB - FC Bayern: Reyna und Meunier fallen für Klassiker aus

Terzic verkündete aber auch zwei sichere Ausfälle: Gio Reyna und Thomas Meunier stehen nicht im Kader. Reyna sei „erkältet“, Meunier klage „seit über einer Woche über Rückenprobleme“. Kleinere Fragezeichen gebe es noch bei Nico Schlotterbeck und Jamie Bynoe-Gittens.

Bei Schlotterbeck gibt es laut seinem Trainer aber schon Entwarnung: „Nico ist seit gestern wieder im Training“, sagte Terzic. Der Innenverteidiger wird wohl auflaufen können. „Bynoe-Gittens war beschwerdefrei, das werden wir nach dem Abschlusstraining entscheiden“, informierte Terzic. Wie sein Gegenüber Thomas Tuchel gab er jedoch nichts Genaueres zu seiner Aufstellung bekannt. (epp)

Borussia Dortmund: Voraussichtliche Aufstellung gegen FC Bayern

Kobel - Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Brandt, Bellingham, Özcan, Reus - Haller