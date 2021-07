Bundesliga-Transfer-News: BVB vor Millionen-Deal - Leverkusen holt Abwehr-Juwel

Alle Wechsel in der Übersicht

Von Alexander Kaindl schließen

Die Bundesligisten bereiten sich aktuell auf die neue Saison vor. Was passiert vor dem Start noch auf dem Transfermarkt? Wir fassen die Wechsel in unserem News-Ticker zusammen.

Berlin - Es dauert noch ein paar Wochen, ehe der Ball in der Bundesliga* wieder rollt. Am 13. August bestreiten Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München das Eröffnungsspiel. Bis dahin wollen natürlich nicht nur die beiden Traditionsklubs* ihre Kaderplanung beendet haben. Die komplette Liga schielt derzeit noch auf den einen oder anderen Transfer.

Und es ist in diesem Sommer ja auch schon einiges geschehen. Julian Nagelsmann und Dayot Upamecano zog es von Leipzig nach München, Gregor Kobel wechselte von Stuttgart nach Dortmund und die U21-Europameister Niklas Dorsch sowie Lukas Nmecha sind wieder zuhause in der Bundesliga*. Was passiert noch? In unserem News-Ticker fassen wir die jüngsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt* zusammen.

Bundesliga-Transfer-News: Welche Wechsel sind perfekt oder kurz vor dem Abschluss? Stand: 26. Juli

Spieler Alter Verein Neuer Verein Ablöse Jens Grahl (Tor) VfB Stuttgart Frankfurt ? Michael Lang (Abwehr) Gladbach Basel ? Chris Führich (Angriff) Paderborn VfB Stuttgart 2,5 Mio Alessandro Schöpf (Mittelfeld) Schalke Bielefeld Ablösefrei Taiwo Awoniyi (Angriff) Liverpool Union Berlin 7,5 Mio. Frederik Rönnow (Tor) Frankfurt Union Berlin 1 Mio Abdoulaye Kamara (Mittelfeld) PSG Dortmund Ablösefrei Noel Niemann (Angriff) Bielefeld Hartberg Leihe Lukas Nmecha (Mittelfeld) Man City Wolfsburg Ablösefrei Dominick Drexler (Angriff) Köln Schalke Ablösefrei Julius Kade (Mittelfeld) Union Berlin Dresden 500.000 Demarai Gray (Angriff) Leverkusen Everton 2 Mio Odilon Kossounou (Abwehr) Brügge Leverkusen 23 Mio Jadon Sancho (Angriff) Dortmund Man United 85 Mio Jhon Cordoba (Angriff) Hertha Krasnodar 20 Mio Tin Jedvaj (Abwehr) Leverkusen Lok Moskau 4 Mio

Darüber hinaus ist der BVB-Wechsel von Donyell Malen so gut wie fix. Der Niederländer soll inzwischen schon im Trainingslager der Dortmunder eingetroffen sein. Gerüchten zufolge überweist Schwarz-Gelb für den Stürmer rund 30 Millionen Euro an die PSV Eindhoven. Geld, das die Borussen nach dem Sancho-Verkauf also sofort reinvestieren. (akl) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA