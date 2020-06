Bundesliga: Saisonstart 2020/21 ohne Eintracht Frankfurt und FC Bayern möglich

Die Saison 2020/21 in der Fußball-Bundesliga könnte ohne einige Vereine wie Eintracht Frankfurt oder FC Bayern starten. Schuld daran sind die internationalen Wettbewerbe.

Start der Bundesliga-Saison 2020/21 noch unklar

noch unklar Bundesligastart ohne Teams wie Eintracht Frankfurt und FC Bayern?

und FC Bayern? DFL mit Schreiben an die 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga

Update vom Montag, 15.06.2020, 10.33 Uhr: Die Bundesliga-Saison 2020/21 könnte im September beginnen. Als frühester Termin wird der 11. September genannt. Es gibt verschiedene Modelle, wie die „Bild am Sonntag“ berichtete.

Die Vereine Eintracht Frankfurt, FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen könnten erst später in die Liga einsteigen. Grund ist, dass diese Teams noch international vertreten sind und die Wettbewerbe voraussichtlich im August fortgesetzt werden. Dazu wird sich die UEFA am Mittwoch (17.06.2020) äußern.

Bundesliga: Start der neuen Saison mit nur 13 Teams und ohne Eintracht Frankfurt?

Durch die Spiele im August haben die fünf Vereine eine deutlich kürzere Pause als der Rest der Liga, weshalb diesen Klubs erst im Oktober wieder in den Ligabetrieb einsteigen könnten.

Update, 10.06.2020, 16.26 Uhr: DFL und DFB haben in Abstimmung mit der Politik einige Lockerungen bekannt gegeben. Die Auswechselspieler, Trainer und Betreuer müssen auf der Tribüne keine Maske mehr tragen, sobald sie ihren Sitzplatz eingenommen haben. Ebenfalls keine Maske mehr tragen muss der vierte Schiedsrichter am Spielfeldrand. Eine weitere Lockerung ist, dass mehr Journalistinnen und Journalisten (insgesamt 26) aus den Stadien berichten dürfen.

Erstmeldung, 08.06.2020, 17.30 Uhr: Frankfurt - Die aktuelle Bundesliga-Saison befindet sich in den finalen Zügen. Bis Ende Juni soll die Spielzeit abgeschlossen sein und Meister, Teilnehmer am Europapokal und Absteiger in die 2. Liga feststehen. Wann die Saison 2020/21 dann aber starten kann, ist bislang noch unklar.

Bundesliga: Start der Saison 2020/21 noch unklar

Ursprünglich war der Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21 bereits im Dezember 2019 durch das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verabschiedet worden. Der erste Spieltag der Bundesliga sollte vom 21. bis 23. August 2020 stattfinden. Wegen der Corona-Pause lässt sich dieser Termin aber nicht realisieren.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert informierte die 36 Profivereine der 1. und 2. Bundesliga in einem dreiseitigen Schreiben über Pläne des Saisonstarts 2020/21 und geplante Lockerungen, wie der „kicker“ berichtet. In dem Schreiben sollen unter dem Titel „Re-Start 2“ Informationen zu Zeitpunkt und Ablauf der kommenden Spielzeit in der Bundesliga stehen. Die Saison 2020/2021 in der Bundesliga wird frühstens am 11. September erfolgen. Fraglich ist, ob es eine Winterpause geben wird, oder ob die DFL diese wegfallen lässt, da es sonst zeitlich knapp werden würde mit dem Ende der Spielzeit. Außerdem steht die von 2020 auf 2021 verschobene Europameisterschaft an, bei der viele Spieler aus der Fußball-Bundesliga teilnehmen werden. Wann genau das Präsidium des DFB den neuen Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21 verabschieden wird, steht noch nicht fest.

Bundesliga: Zuschauer könnten schrittweise zugelassen werden

Zur neuen Saison in der Bundesliga könnte es Lockerungen bei der Zulassung von Zuschauern geben. In dem Schreiben an die 36 Klubs steht laut „kicker“, dass die DFL bereits den Dialog mit dem Bundesgesundheitsministerium aufgenommen hat. Ziel ist es, schrittweise wieder Zuschauer zu den Bundesligaspielen zuzulassen. Zahlen sind noch keine bekannt.

(smr)

Unterdessen erklärt Bayern-Erfolgstrainer Hansi Flick seine Art zu coachen, seine Wertschätzung für Kimmich, Alaba, Boateng und Müller - und warum er manchmal streng werden kann. Der Titel ist für den FC Bayern nur noch Formsache, ein Rekord von 1972 insgeheim das Ziel.