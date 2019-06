DFL veröffentlicht neuen Spielplan - Kritik von Michael Zorc: Ansetzungen sind „suboptimal“

Der FC Bayern eröffnet die 57. Bundesliga-Saison am 16. August gegen Hertha BSC. Zum Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Rekordmeister kommt es am 11. Spieltag. Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc ist unzufrieden.

Update 28. Juni 2019, 17.21 Uhr: Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc zeigte sich im Interview mit dem Kicker unzufrieden über die Spielansetzungen seiner Mannschaft. Der Grund: Nach allen sechs Gruppenspielen in der Champions League muss der BVB in der Liga anschließend auswärts antreten. "Jedes Mal nach einem kräftezehrenden Champions-League-Spiel (...) in der Bundesliga auswärts antreten zu müssen, das ist absolut suboptimal“, sagte Zorc dem Kicker gegenüber.

Bundesliga-Spielplan 2019/20: DFL gibt Spielansetzungen bekannt

München - Der FC Bayern München eröffnet die 57. Bundesliga-Saison am 16. August mit dem Spiel gegen Hertha BSC (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport Player).

Das Warten hat ein Ende: Die Spielpläne für die kommende Saison der #Bundesliga und der 2. Bundesliga sind da! Alle Infos ➡️ https://t.co/bddkFpdFcT pic.twitter.com/IfeEap3Vex — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 28. Juni 2019

Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga bekannt.

Bundesliga-Spielplan 2019/20: FC Bayern zum Auftakt gegen die Hertha - BVB gegen FCA

+ Die DFL stellte den Bundesliga-Spielplan der Saison 2019/20 vor. © dpa / Frank Rumpenhorst Der Rekordmeister aus München gab zuletzt bei einem Saison-Auftakt im Jahr 2008 Punkte ab (2:2 gegen den Hamburger SV).

In der 2. Liga rollt der Ball bereits am 26. Juli wieder, im ersten Duell stehen sich die Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 gegenüber.

