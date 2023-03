Nagelsmann verkündet auf Bayern-PK Ausfall von Paris-Held – und Sané-Strafe

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz des FC Bayern. © Mladen Lackovic/Imago

Der FC Bayern trifft nach der CL-Gala gegen PSG in der Bundesliga auf den FC Augsburg. Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann im Ticker zum Nachlesen.

Update vom 10. März, 13.25: Die Pressekonferenz ist beendet. Nagelsmann verkündete für das Augsburg-Spiel den Ausfall von Eric Maxim Choupo-Moting, der am Mittwoch gegen Paris noch das wichtige 1:0 erzielt hatte. Darüber hinaus bestätigte der Trainer eine wiederholte Verspätung von Leroy Sané, der mit einer Geldstrafe hinsichtlich des neuen Strafenkatalogs beim FC Bayern rechnen muss. Zum Abschluss hielt Nagelsmann einen flammenden Monolog zur Gemengelage um Sané und Serge Gnabry.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) über ...

... den Wutanfall von Giovanni Trapattoni: „Ich habe fertig! Das wurde ja nicht gerade wenig wiederholt. Ich kenne ihn nicht persönlich. Man wird darauf hingewiesen. Nach dem Spiel hat mein Schwiegervater geschrieben: Vor 25 Jahren, ich habe fertig, Julian, ich habe noch nicht fertig. Da haben einige Spieler ihr Fett abbekommen, es war eine legendäre Pressekonferenz.“

... das Leistungstief bei Sané und Gnabry: „Ich glaube, das ist ein sehr weites Fach. Jeder Spieler hat einen eigenen Charakter und Persönlichkeit. Es ist wichtig, dass man das respektiert und akzeptiert und versucht, damit umzugehen. Es gab früher auch Gattuso und Totti, es gibt unterschiedliche Charaktere. Man muss die Stärken herausziehen. Leroy hatte die eine oder andere unglückliche Situation, nachdem er eingewechselt wurde. Er hat manchmal eine spezielle Art im Training, von der weiß aber jeder und die wird sich wohl auch nicht ändern. Die Frage ist, will man, dass sich das ändert. Er kann im Spiel den Schalter umlegen. Wenn er den Ball verloren hat, dann sprintet er zurück. Das war aber schon immer so. Er polarisiert halt. Ich versuche ihn zu unterstützen, damit er vielleicht nicht so oft aneckt, ich will ihn aber nicht verändern. Er gehört zu den besten Spielern Europas, wir brauchen ihn. Gleiches gilt für Serge auch, nicht jeder Spieler ist identisch. Sie dürfen sich nicht zu sehr treiben lassen von negativen Stimmen. Beide haben es im Training und auch im Spiel gut gemacht. Sie können Entscheider in wichtigen Momenten sein. Ich will sehen, dass sie das Vertrauen haben.“

... Lucas Hernandez: „Es ist schön, dass er wieder läuft. Ich habe jetzt aber noch keine Rücksprache mit den Ärzten gehalten, es war eine sehr schwere Verletzung, die viel Zeit braucht. Ich würde ihm wünschen, dass er diese Saison nochmal zurückkommt. Ich bin aber geduldig, damit alles verheilt. Die Zeit kriegt er auch.“

... Serge Gnabry: „Wir hatten auch ein gutes Gespräch. Seine Reaktion war gut und er hat ein schönes Tor gemacht. Wichtig ist, dass du die Dinge in der Zeit, in der du spielst, richtig machst. Er hat es sehr gut gelöst.“

… seine Bilanz gegen Augsburg (5 Spiele, drei Niederlagen): „Letztes Jahr waren wir einfach nicht gut. Wir hatten nicht die maximale Spannung. Wir haben zu sehr versucht, es mit einer guten Kontrolle wegzuspielen. In einem anderen Spiel hatten wir zig Chanchen und Augsburg macht mit einem Chance das Tor. Wichtig ist, die Zukunft anders zu gestalten, wenn die Vergangenheit nicht so prickelnd war.“

... Joao Cancelo: „Stand jetzt ja, er kriegt die Chance gegen Augsburg. Er hat zuletzt im Wettkampfersatztraining nicht so einen guten Eindruck gemacht, das hat ihm nicht so gefallen. Ich hatte einen ähnlichen Fall in Leipzig mit Angelino. Bei Joao ist es ähnlich, wenn er spielt, ist alles gut, wenn nicht, dann nicht. Das eine Training war nicht ganz so gut, dann hatten wir ein sehr gutes Gespräch. Dann habe ich ihm meine persönliche Vergangenheit erklärt und gesagt, wie man damit umgehen kann. Man kann daraus auch Chancen entwickeln, es war ein sehr offenes Gespräch, nicht nur über Fußball. Seitdem hat er sehr gut trainiert und auch Freude und Leichtigkeit demonstriert. Ich werde ihn morgen belohnen, für die letzten Eindrücke im Training.“

... Noussair Mazraoui: „Er ist im Training gut dabei, macht einen sehr guten Eindruck. Ich bin guter Dinge, dass er schon wieder Richtung hundert Prozent unterwegs ist. Er hat immer gute Lösungen und nichts verlernt.“

... das Hinspiel: „Wir haben sowohl im Pokal als auch im Hinspiel mit der Augsburger Art Probleme gehabt. Nach der Champions League wird es nicht leicht sein, wieder reinzukommen. Wir werden unseren Spielstil an ihre Hektik anpassen. Sie sind erholt und können mit ihren Tugenden ein Spiel kompliziert machen. Wir haben aber eine Idee entwickelt.“

Zu spät am Trainingsgelände: Sané erhält Strafe

... Leroy Sané, der heute um ein paar Minuten zu spät zum Trainingsgelände gekommen ist: „Das ist damit erledigt (Strafenprotokoll). Ich habe es nicht gesehen, er hatte einen Termin beim Physio gehabt, da war er pünktlich da, auch auf dem Trainingsplatz. Ich stehe aber nicht vor dem Tor und kontolliere die Einfahrt der Spieler.“

... die Möglichkeit, anderen Spielern eine Chance zu geben: „Ja! Alle, die auf der Bank gesessen sind. Wir haben mit Sadio Mané, Serge Gnabry und Mathys Tel Kandidaten, die die Position besetzen können. Leroy ist ein Kandidat, der wieder beginnt. Joshua Kimmich und Jamal Musiala werden spielen können. Wir müssen nicht so viel wechseln. Joao Cancelo kann spielen, auch Benjamin Pavard wird wieder reinkommen.“

Paris-Held fehlt gegen Augsburg: Nagelsmann verkündet Ausfall von Choupo-Moting

... angeschlagene Spieler: „Choupo fällt aus, er hat Probleme im Rücken, was in die Beine ausstrahlt. Ansonsten haben einige Spieler etwas Müdigkeit angegeben: Matthijs de Ligt, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leon Goretzka. Da wissen wir noch nicht wer beginnen kann. Leon hat bisschen Adduktoren, Thomas ist viel gelaufen. Wir werden paar Wechsel machen müssen, weil nicht alle bei hundert Prozent sind.“

Update vom 10. März, 13 Uhr: Die PK mit Julian Nagelsmann beginnt pünktlich.

Update vom 10. März, 12.45 Uhr: In einer Viertelstunde beginnt die Spieltags-Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor dem Bundesligaspiel des FC Bayern gegen den FC Augsburg. Wir sind gespannt, was der FCB-Coach nur zwei Tage nach dem Sieg gegen Paris in der Champions League zu sagen hat.

Bayern-PK heute im Live-Ticker: Wird Augsburg nach Paris-Gala zum Stolperstein, Herr Nagelsmann?

Erstmeldung: München – Der FC Bayern hat sich im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt. Ein Ausscheiden wäre an der Säbener Straße einem Weltuntergang gleichgekommen. So kann diese Saison weiterhin eine richtig gute werden, wie es dem bajuwarischen Selbstverständnis entspricht. Dafür muss am Samstag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg aber direkt nachgelegt werden. Vor der Partie gibt der FC Bayern mit Julian Nagelsmann am Freitag, um 13 Uhr, eine Pressekonferenz.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Verein: FC Bayern München Amtsantritt: 2021 Vertrag bis: 2026

Ausrutscher verboten: FC Bayern will Tabellenführung verteidigen

Die Bayern hatten am Mittwoch nach dem 2:0 über PSG allen Grund zum Feiern. Kapitän Thomas Müller gab zu, dass er „frühestens um vier“ ins Bett gehen würde. Nach der Königsklassen-Gala steht nun aber der Bundesliga-Alltag auf dem Plan.

Der deutsche Rekordmeister darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher mehr erlauben. Borussia Dortmund hat in diesem Jahr neun Punkte aufgeholt und sitzt dem FC Bayern im Nacken – nur die Tordifferenz trennt die beiden Rivalen. Vor dem direkten Duell am 1. April nach der Länderspielpause muss der Tabellenführer neben Augsburg noch nach Leverkusen. Doch Vorsicht: Im Hinspiel Mitte September 2022 setzte es ein 0:1 beim FCA.

Bayern-PK mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker: Rotation nach CL-Gala gegen Augsburg?

Nach dem kräftezehrenden PSG-Match könnte FCB-Coach Julian Nagelsmann einigen Stammspielern eine Verschnaufpause geben. Der in der Champions League gelbrot-gesperrte Benjamin Pavard dürfte in die Mannschaft zurückkehren. Auch Leroy Sané und Serge Gnabry, der das 2:0 erzielte, sind Startelfkandidaten – war der Sieg über PSG auch ein Befreiungsschlag für die Bayern-Buhmänner?

Diese Frage und weitere wird Nagelsmann auf der Bayern-PK am Freitag, um 13 Uhr, beantworten. In unserem Live-Ticker verpassen Sie keine wichtige Aussage. Erfreuliche Nachrichten gab es derweil für einen Langzeitverletzten: Hernandez-Tage im puren Glück. (ck)