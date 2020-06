Bundesliga im Live-Ticker: Herzschlag-Finale - Stürzt Bremen weiter ab? BVB mit Meister-Vorlage für Bayern?

Bundesliga, 31. Spieltag: Paderborn und Bremen greifen nach dem letzten Strohhalm um den Klassenerhalt, der BVB will die Bayern nochmal ärgern. Der Live-Ticker.

Die Bundesliga* biegt auf die Zielgerade ein, am Wochenende steht der 31. Spieltag an.

an. Fallen am Samstag schon die ersten Entscheidungen?

In unserem Konferenz-Live-Ticker verpassen Sie kein Highlight von den 15.30-Uhr-Spielen.

Begegnung Ergebnis Letzter Torschütze Düsseldorf - Dortmund -:- (-:-) Köln - Union Berlin -:- (-:-) Wolfsburg - Freiburg -:- (-:-) Hertha BSC - Frankfurt -:- (-:-) Paderborn - Bremen -:- (-:-)

+++ Zum Aktualisieren des Tickers bitte F5 drücken oder Screen nach unten ziehen +++

Düsseldorf - Es bleibt spannend in der Bundesliga*! Fallen am 31. Spieltag nun die ersten Entscheidungen? Der SC Paderborn ist im Keller-Kracher gegen Werder Bremen gefordert, die Ostwestfalen könnten bei einer Niederlage schon als erster Absteiger in die 2. Liga feststehen - und zwar dann, wenn Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund gewinnt.

Bundesliga im Live-Ticker: Kellerduell zwischen Paderborn und Bremen, Düsseldorf hofft auf Zählbares gegen Dortmund

Der BVB möchte das natürlich vermeiden, denn dann könnten die Bayern* schon am Samstag als Deutscher Meister* feststehen. Es bräuchte im Abendspiel gegen Gladbach (hier im Live-Ticker) dann nur noch einen Sieg für die Schale. Die Münchner hatten zuletzt mit Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal ihre liebe Not.

Am Ende setzte sich die Flick-Elf durch und die SGE muss so ihren Traum vom internationalen Geschäft in der kommenden Saison endgültig begraben. Zwar qualifiziert sich wegen der Konstellation im DFB-Pokal nun auch der Tabellensiebte für die Europa League*, die Frankfurter haben in diesem Rennen aber nur noch minimale Chancen. Der Blick ging in den vergangenen Wochen ohnehin eher nach unten.

Bundesliga im Live-Ticker: Hertha BSC träumt plötzlich von Europa - Punkte gegen Frankfurt Pflicht

Dafür schielen Bruno Labbadia und Hertha BSC plötzlich auf die Europa League. Fünf Punkte fehlen nur noch auf den ominösen siebten Platz in der Bundesliga*. Gegen Frankfurt muss deshalb ein Dreier her. Auch der Tabellensechste aus Wolfsburg und der Achte aus Freiburg hoffen auf Europa. Wer lässt im direkten Duell Federn?

Zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin geht es ebenfalls noch um alles - beide Mannschaften stehen zwar deutlich über dem Strich im Fußball-Oberhaus*, bei einer Niederlage könnte es im Abstiegskampf aber vor allem für die Eisernen ganz schnell wieder ganz eng werden.

In unserem Highlight-Ticker verpassen Sie kein Tor von der Fünfer-Konferenz aus der Bundesliga* am Samstagnachmittag.

Die Freitagspartie am 31. Spieltag tragen die TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig in Sinsheim* aus.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



akl

Rubriklistenbild: © dpa / Patrik Stollarz