Nach dem Klinsmann-Beben in Berlin: Holt die Hertha jetzt etwa eine Bayern-Legende?

München - Über den Abgang von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC wird man in Fußball-Deutschland und der Bundesliga* wohl noch lange sprechen. Mit großer Euphorie und unglaublichem Tatendrang startete der ehemalige US-Nationaltrainer im vergangenen November sein Projekt, aus der Alten Dame Hertha einen „Big City Club“ zu machen.

Nicht einmal drei Monate später schmiss Klinsmann in der Hauptstadt wieder hin. Interne Probleme mit Hertha-Manager Michael Preetz und das Gerangel um Kompetenzen führten zu Klinsmanns Rücktritt, den er via Facebook verkündete.

Bundesliga: Hertha BSC sucht Klinsmann-Nachfolger - Bayern-Legende könnte folgen

Im Anschluss gaben die Hertha-Verantwortlichen eine Pressekonferenz, in der sich auch InvestorLars Windhorst äußerte und verdeutlichte, dass Klinsmann auch nicht mehr Teil des Aufsichtsrats bei den Berlinern sei. Wie die Bild (Artikel hinter einer Bezahlschranke) nun berichtet, arbeitet der Investor nun an einer spektakulären Lösung für diesen Posten.

So soll Windhorst bereits vor dem Klinsmann-Coup FC-Bayern-Legende* Philipp Lahm auf dem Zettel gehabt haben. Daher wird nun spekuliert, dass der Weltmeister von 2014 wieder interessant werden könnte. Der Haken an der Sache: Mit der EM 2024, für die Lahm als Geschäftsführer verantwortlich ist, ist er eigentlich völlig ausgelastet.

Doch laut Bild ist Lahm nicht der einzige spektakuläre Name, der bei der Hertha einsteigen könnte. Auch Sky-Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wird in diesem Zusammenhang genannt. Und auch mit Bastian Schweinsteiger, der nach seinem Karriereende als ARD-Experte bei der EM 2020 arbeiten wird, soll sich Windhorst befassen.

Hertha BSC: Lahm, Schweinsteiger oder doch Matthäus?

Allerdings scheinen alle drei Lösungen äußerst fragwürdig, da sowohl Lahm und Matthäus als auch Schweinsteiger bestehende Verträge und durchaus spannende Aufgaben haben. Schwer vorstellbar, dass sie ihre Projekte aufgeben.

Darüberhinaus berichtet die Bild, dass Klinsmann möglicherweise bald wieder als persönlicher Berater von Windhorst fungieren könnte. Allerdings erst, wenn der Investor seine Enttäuschung über dessen fluchtartigen Abgang verarbeitet habe.

Eins ist in jedem Fall garantiert: Das Projekt Hertha BSC bleibt in den kommenden Monaten ein sehr spannendes.

