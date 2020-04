Das Coronavirus bremst auch die Champions League aus. Nun soll die UEFA einen spektakulären Plan verfolgen, um die Königsklasse im August zu beenden.

Aufgrund der Corona-Pandemie* ruht der Ball fast auf der ganzen Welt.

In Italien gibt es alternative Lösungsansätze, in Deutschland weiterhin keine Klarheit.

Update vom 16. April, 15.20 Uhr: Derfranzösische Fußballverband erklärt die Saison der Amatuerfußballer für beendet. In England und den Niederlanden wurden bereits ähnliche Beschlüsse gefasst.

Bis einschließlich der vierten Liga der Männer werden alle Wettbewerbe beendet. Die Spielzeiten der Frauen finden nur noch in den obersten beiden Ligen statt.

Rummenigge während Corona-Krise: „Sind ein gutes Beispiel für die Politik und für das deutsche Volk“

Update vom 16. April: Wann der Ball wieder rollen wird, ist weder national noch international absehbar. Bayerns Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge befürchtet durch die Coronakrise unabhängigdesse erhebliche Schäden für den Fußball. „Ich glaube, dass der Markt stark leiden wird, weil jeder in den letzten 20 Jahren immer mehr für Transfers und Gehälter ausgegeben hat. Jetzt ist die Zeit der Liquidität.“

Wer über liquide Mittel verfüge, werde „sehr umsichtig damit umgehen“, sagte Rummenigge im Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera.

Rummenigge hofft angesichts der Probleme, dass auch die Champions League* zu Ende gespielt werden kann: „Wir müssen Lösungen finden, um diese Saison zu Ende zu bringen. Es gibt bereits sportliche und wirtschaftliche Schäden.“

In diesem Zusammenhang lobte der Bayern-Boss das Verantwortungsbewusstsein der Profis. „Niemand mag einen Teil seines Gehalts verlieren. Solidarität ist in diesem Moment auf allen Ebenen besonders wichtig, unter Menschen und unter Staaten“, sagte Rummenigge.

Auch bei den Klubs der Bundesliga sei die Solidarität stark: „Ich glaube, dass wir ein gutes Beispiel für die Politik und für das deutsche Volk sind.“

Coronavirus/Fußball: Serie-A-Stars sollen vor Start in Quarantäne

Update vom 15. April: Italiens Erstliga-Fußballer sollen vor einem möglichen Neustart der Serie A drei Monate in Quarantäne. In diesem Zeitraum sollen die Profis in den Trainingszentren ihrer Klubs von der Außenwelt abgeschnitten strengen Gesundheitschecks unterzogen werden und das Training in kleinen Gruppen aufnehmen können, berichtete die italienische Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport .

Eine Hürde sei, dass nur die Hälfte aller Erstligisten über Trainingszentren verfügen, in denen Spieler und Trainer über eine längere Zeit untergebracht werden könnten, berichtete das Blatt. Laut dem Chef von Italiens Olympischem Komitee (CONI), Giovanni Malago, käme die Möglichkeit einer Quarantäne zwar für die Serie A, aber nicht für die unteren Klassen infrage. „Man darf aber nicht nur an die Topliga denken“, sagte Malago.

Italiens Vize-Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri hält eine Wiederaufnahme der Serie unter den jetzigen Bedingungen für unmöglich. „Es ist unrealistisch, daran zu denken, Spiele auszutragen und die Stadien zu öffnen, während eine Epidemie noch im Gange ist“, sagte Sileri. Mit 21.000 Todesopfern zählt Italien zu den weltweit vom Coronavirus am stärksten betroffenen Ländern.

Fußball/Coronavirus: UEFA schmiedet spektakulärer Plan für die Champions League

Update vom 15. April: An Fußball ist in der aktuellen Corona-Krise noch nicht zu denken. Noch bis Mitte Mai wird in ganz Europa der Ball vermutlich nicht rollen. Erst dann sollen die jeweiligen Ligen voraussichtlich als Geisterspiele zu Ende gebracht werden.

Aber wie geht‘s dann mit der Champions League weiter*? Spanische Medien berichten nun, dass die UEFA gemeinsam mit der europäischen Klub-Vereinigung ECA über ein Final-8-Turnier im August nachdenkt!

Aktuell suche man demnach nach einem neutralen Ort, an dem die Teams und der ganze Staff isoliert für einige Wochen leben könnten, berichtet beispielsweise El Mundo Deportivo. In diesem Champions-League-Zentrum müsste es dabei strenge ärztliche Kontrollen geben. Die Viertelfinals und das Halbfinale würden ohne Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

Das Problem an der Sache: Das Achtelfinale ist noch gar nicht zu Ende gespielt, da die Coronavirus-Pandemie Mitte März einen Strich durch die Rechnung machte. So muss der FC Bayern* eigentlich noch sein Rückspiel gegen den FC Chelsea austragen. Und zwischen Real Madrid und Manchester City ist noch keine Entscheidung über das Weiterkommen gefallen.

Fußball/Coronavirus: Spiele mit Zuschauern erst wieder im Herbst 2021?

Update vom 14. April: Viele Fußballfans hoffen auf eine baldige Fortführung der Topligen. Der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ist diesbezüglich pessimistisch und erwartet Fußballspiele mit Zuschauern im schlimmsten Fall erst tief im Jahr 2021:

+ Leere Ränge: Wie lange noch müssen Fußballfans auf ihr geliebtes Hobby verzichten? © dpa / Kathrin Brunnhofer "Es wird sicherlich viele Monate dauern, es können bis zu eineinhalb Jahre sein", sagte Gerald Haug in der ARD. Die Corona-Pandemie ende erst, "wenn wir einen Impfstoff haben". Eine abgestufte Öffnung der Gesellschaft müsse gut vorbereitet und von Schutzmaßnahmen flankiert werden. Es gebe in Sachen Impfstoff allerdings auch "optimistischere Prognosen" als etwa 18 Monate.

Wohl auch deshalb ist es für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vorstellbar, dass bereits im Herbst wieder in vollen Stadien gespielt wird. "Ich hoffe sehr, dass wir dann insgesamt eine Gesundheitssituation hinbekommen, mit der das auch wieder möglich ist", sagte er im BR.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder schalten sich am Mittwoch (15. April) zu einer Besprechung zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach teilt unterdessen eine Einschätzung, welche den Hoffnungen auf einen baldigen Bundesliga-Start ebenfalls einen herben Dämpfer versetzt.

Beim FC Liverpool versucht man sich derweil musikalisch - mit wenig durchschlagendem Erfolg, wie auch Jürgen Klopp zugibt.

Italien: Spielen alle Teams ohne VAR in Rom? FIFA wohl für drittes Transferfenster

Update vom 12. April: Aufgrund der Corona-Pandemie* wird momentan in allen Bereichen an Termin-Kalendern gebastelt. Auch die FIFA zieht nun mit, und stellt eine dritte Transferperiode in Aussicht. Bisher war es in der Sommerphase für zwölf Wochen, sowie bis zu vier Wochen lang Winter-Transferphase möglich, Spieler zu verpflichten oder abzugeben.

+ Spielen Ronaldo und Co. bald alle Partien in Rom? © dpa / Fabio Ferrari

Nun deutete der Weltverband ein drittes Transferfenster an. „Was wir jetzt sehen könnten in der Krise, wäre, dass Verbände ein zusätzliches, drittes Transferfenster öffnen“, meinte James Kitching, FIFA-Direktor Football Regulatory, in der ARD-Sportschau zu den aktuellen Empfehlungen. „Das würden wir flexibel handhaben, wenn die 16 Wochen Gesamtzeit nicht überschritten werden.“

Update vom 10. April: Während in vielen Ländern, wie auch in Deutschland, die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Corona-Pandemie* oberstes Ziel ist, warnte FIFA-Boss Gianni Infantino vor den Folgen eines verfrühten Starts.

Coronavirus/Fußball: FIFA-Boss Infantino warnt vor frühem Start der Ligen

Der Verbandschef teilte per Videobotschaft mit, „kein Spiel, kein Wettbewerb, keine Liga ist es wert, auch nur ein einziges Menschenleben zu riskieren. Dies sollte jeder auf der Welt absolut klar vor Augen haben“. Weiter sagte er, „es wäre mehr als unverantwortlich, die Fortsetzung von Wettbewerben zu forcieren, wenn die Situation nicht hundertprozentig sicher ist.“

Der Schweizer mahnte trotz der neuen wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Verbänden, Ligen und Vereinen durch die Corona-Krise* weiter zu Geduld. „Wenn es nötig ist, etwas länger zu warten, dann müssen wir dies eben tun. Es ist besser, etwas länger zu warten, als irgendwelche Risiken einzugehen“, so Infantino.

Coronavirus/Fußball: Serie A nur noch in Rom? So könnte das Modell aussehen

Die FIFA sei gewillt, zumindest die ökonomischen Risiken bestmöglich zu minimieren, ohne jedoch detaillierte Angaben zu kürzlich in Aussicht gestellten Hilfszahlungen zu machen. Infantino sicherte jedoch eine transparente Ausschüttung zu. „Sie können sich darauf verlassen, dass wir zur Stelle sind und dass wir gemeinsam Lösungen finden werden. Die Welt wird wissen, wohin das Geld fließt, und, was ebenso wichtig ist, warum das Geld dorthin fließt“, sagte der Boss jenes Verbandes, der in den letzten Jahren eine Reihe von Korruptionsskandalen zu verantworten hatte.

Erstmeldung vom 7. April: Die Corona-Krise* trifft den Profisport ins Mark. Besonders in Italien wird seit einiger Zeit intensiv nach einer Lösung für den Abschluss der Serie-A-Saison 2019/20 gesucht. Aktuell soll nun über eine extreme Möglichkeit, die Saison zu beenden, diskutiert werden. Die Liga-Chefs beraten laut La Repubblica eine zentrale Lösung.

Coronavirus/Fußball: Serie A nur noch in Rom? So könnte das Modell aussehen

Laut der Tageszeitung sollen diesem Plan zufolge alle zwölf verbleibenden Spieltage in Rom ausgetragen werden. Es wäre eine radikale Lösung, die erstmals so umgesetzt werden würde. Damit müssten sich alle 20 Ligateams für einige Zeit in der Hauptstadt einquartieren. Allerdings würden die Partien unter Ausschluss der Fans* und Reporter ausgetragen werden. Trainingseinheiten und Spiele würden in den der Hauptstadt zur Verfügung stehenden Einrichtungen stattfinden.

Eine Zentralisierung des Spielbetriebs könnte auch von Vorteil sein, da so regelmäßige Tests von Spielern und Mitarbeitern einfacher durchgeführt werden könnten. Der Ansatz würde das Reisen zu den Spielen deutlich reduzieren, der Kontakt mit Personen außerhalb des Clubs wäre dabei minimal.

Die zentrale Lösung würde gleichzeitig bedeuten, ohne den Video-Assistant Referee (VAR) weiterzuspielen, dazu wäre jedoch eine von allen Serie-A-Teams unterzeichnete Vereinbarung erforderlich.

Verglichen mit der Lombardei, die am stärksten von der Corona-Pandemie* betroffen ist, ist Süditalien deutlich weniger betroffen.

Coronavirus/Fußball: Virologe gibt Statement zu Bundesliga-Situation

Doch wie steht es um die Bundesliga*? Virologe Jonas Schmidt-Chanasit sieht in einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Fußball-Bundesliga* trotz der geplanten Geisterspiele eine Gefahr für die Fans. „Ich sehe das Risiko in der Übertragung der Spiele“, sagte er gegenüber Sky Sport News HD. „Wenn diese Spiele übertragen werden, denke ich, dass die Fans das zusammen genießen wollen. Man wird sicherlich ganz schwer verhindern können, dass es nicht zu einer Gruppenbildung kommt.“

Dass in absehbarer Zeit wieder Zuschauer die Stadien füllen könnten, ist für den Fachmann nicht praktikabel. „Aus virologischer Sicht kann ich Fans ins Stadion lassen, die eine Infektion schon durchgemacht haben. Oder ich setze die Fans so weit auseinander, dass sie sich nicht anstecken können. Das sind aber alles Szenarien, die sich im Fußball keiner wünschen kann“, sagte Schmidt-Chanasit.

