Bundesliga: FC Bayern München gegen Werder Bremen live im TV und Live-Stream

München - Die Länderspielpause ist vorbei und in der Bundesliga geht es mit dem 8. Spieltag weiter. Der FC Bayern München empfängt in der heimischen Allianz-Arena den SV Werder Bremen und will die nächsten drei Punkte auf dem Weg zur Herbsmeisterschaft holen. Der FCB liegt nach sieben Spieltagen an der Spitze der Tabelle, mit zwei Punkten Vorsprung auf RB Leipzig und drei auf Borussia Dortmund.

Bayern München gegen Werder Bremen: Kimmich und Davies fehlen weiterhin beim FCB

Ausfallen werden bei Bayern München die beiden Langzeitverletzten Alphonso Davies (Bänderriss im Sprunggelenk) und Joshua Kimmich (Meniskusverletzung). Die Nationalspieler kamen von den Länderspielreisen ohne Blessuren zurück und sind einsatzfähig für das Duell gegen Werder Bremen. Kleine Fragezeichen stehen noch hinter den angeschlagenen Robert Lewandowski und Corentin Tolisso, beide werden aber voraussichtlich einsatzfähig sein.

Der SV Werder Bremen kommt als krasser Außenseiter nach München und versucht, eine Überraschung zu schaffen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt, die in der vergangenen Saison fast abgestiegen ist, kam gut in die neue Spielzeit. Nach sieben Partien steht Werder auf Platz neun der Tabelle und hat zehn Punkte auf der Habenseite. Beim FC Bayern München wird es aber enorm schwer, einen oder gar drei Zähler mitzunehmen an die Weser.

Bayern München gegen Werder Bremen: Füllkrug nicht wieder an Bord

Niclas Füllkrug wird die Reise nach München nicht antreten, er fällt weiterhin mit einer Muskelverletzung an der Wade aus. Ansonsten kann Trainer Kohfeldt aus dem Vollen schöpfen und sicherlich eine eher defensive Taktik wählen. Der letzte Sieg von Werder Bremen beim FC Bayern München ist schon einige Zeit her. Im September 2008 gewann Werder mit 5:2 in der Allianz-Arena. Torschützen damals: Tim Borowski mit einem Doppelpack für die Gastgeber und Rosenberg (2), Naldo, Özil und Pizarro für Bremen.

Das Bundesliga-Match zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen steigt am Samstag, 21. November 2020, um 15.30 Uhr in der Münchener Allianz-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayern München gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN.

Bayern München gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Bayern München gegen Werder Bremen wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag, 21. November 2020, um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD mit den Vorberichten .

startet am Samstag, 21. November 2020, um . Um 15.30 Uhr Uhr ertönt der Anpfiff . Kommentiert wird das Spiel von Kai Dittmann.

ertönt der . Kommentiert wird das Spiel von Kai Dittmann. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

Bayern München gegen Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen Bayern München und Werder Bremen selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Die Bundesliga kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

Bayern München gegen Werder Bremen: Bundesliga-Highlights im Stream bei DAZN