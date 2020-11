Bundesliga: Eintracht Frankfurt bei Union Berlin live im TV und Live-Stream

In der Bundesliga ist Eintracht Frankfurt bei Union Berlin zu Gast. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Am neunten Spieltag in der Bundesliga trifft Eintracht Frankfurt auf Union Berlin .

auf . Anstoß ist am Samstag, 28. November 2020, um 15.30 Uhr in In der Frankfurter Arena.

in In der Frankfurter Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie Eintracht Frankfurt bei Union Berlin live im TV und Live-Stream sehen können.

Frankfurt/Berlin - Eintracht Frankfurt ist seit fünf Spielen sieglos in der Fußball-Bundesliga, es gab aber auch nur eine Niederlage in dieser Zeit - das bittere 0:5 beim FC Bayern München. Insgesamt fünf Remis aus acht Partien sind dennoch zu viel, wenn die Mannschaft von Trainer Adi Hütter um die internationalen Plätze mitspielen will. Den nächsten Sieg einfahren will die Truppe gegen das Überraschungsteam der bisherigen Saison, Union Berlin. Die Aufgabe in der Alten Försterei wird aber alles andere als einfach für die SGE.

Eintracht Frankfurt bei Union Berlin: Hauptstädter mischen die Liga auf

Viele warnten Union Berlin vor dem schwierigen zweiten Jahr in der Bundesliga, doch der letztjährige Aufsteiger hat seine Hausaufgaben gemacht. Die Hauptstädter spielen guten Fußball und haben mit Max Kruse einen Torjäger verpflichtet, der zudem mit all seiner Erfahrung auch Führungsspieler im Kader von Union ist. Daneben ist Robin Knoche der wichtigste Neuzugang, der mt Marvin Friedrich eine Innenverteidigung bildet, die höheren Bundesliga-Ansprüchen genügt. Platz fünf, 15 Punkte auf der Habenseite und mit 18 erzielten Treffern den drittbesten Angriff der Liga - Union Berlin begeistert seine Fans und mischt die Liga auf.

Eintracht Frankfurt hat die Qualität, bei Union Berlin zu gewinnen. In der letzten Saison gewann die Mannschaft von Trainer Adi Hütter mit 2:1 in der Hauptstadt. Torschützen waren damals Bas Dost und Andre Silva, die vermutlich auch dieses Mal gemeinsam im Angriff auflaufen werden. In der Abwehr bleibt Makoto Hasebe wieder nur ein Platz auf der Bank und Erik Durm, der seine Chance gegen Leipzig nutzte, dürfte wieder auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommen.

Das Bundesliga-Match zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt steigt am Samstag, 28.November 2020, um 15.30 Uhr in der Alten Försterei in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt bei Union Berlin: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN.

Eintracht Frankfurt bei Union Berlin: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Samstag, 28. November 2020, um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 5 mit den Vorberichten .

. Um 15.30 Uhr Uhr ertönt der Anpfiff . Kommentiert wird das Spiel von Michael Born

ertönt der . Kommentiert wird das Spiel von Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

Eintracht Frankfurt bei Union Berlin: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Die Bundesliga kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

Eintracht Frankfurt bei Union Berlin: Bundesliga-Highlights im Stream bei DAZN