Aus Angst vor Sky-Partys im Wohnzimmer: Läuft die Bundesliga wegen Corona jetzt im Free-TV? 

Wird die Bundesliga nach der Corona-Pause aus Angst vor Sky-Partys im Free-TV übertragen? Die Chancen stehen wohl nicht allzu schlecht.

Mitte Mai könnte der Spielbetrieb der Bundesliga wieder aufgenommen werden.

wieder aufgenommen werden. Bund und Länder müssen noch offiziell entscheiden, ob und wann die Saison fortgesetzt werden kann.

werden kann. Aus Sorge vor „Sky-Partys“ wird eine Debatte darüber geführt, ob Teile der Bundesliga-Berichterstattung im Free-TV zu sehen sein sollen.

München - Es kommt selten genug vor, dass Willi Lemke und Uli Hoeneß einer Meinung sind. Den ehemaligen Werder-Manager und den langjährigen Bayern-Boss verbindet seit je her eine tiefe Abneigung. Wenn sich also diese beiden Streithähne bei einem Thema einig sind und das sogar öffentlich kundtun, dann ist klar, dass die Fußballrepublik Deutschland eine schwierige Zeit durchmacht.

So geschehen bei der Debatte, ob die Bundesliga bei einer Fortsetzung, über die am Mittwoch entschieden werden soll, künftig im Free-TV zu sehen sein soll. Mittlerweile ist fast sicher, dass die Saison nach einer rund zweimonatigen Corona-Pause Mitte Mai oder in den Wochen darauf wieder starten kann. Bund und Länder müssen noch offiziell grünes Licht geben, aber das scheint trotz der skandalträchtigen Aktion von Hertha-Star Salomon Kalou nur noch Formsache zu sein.

Bundesliga im Free-TV? Lemke fordert kostenlose Konferenz

Gegenüber der Bild forderte Lemke die „Live-Konferenz kostenlos für alle“, also einen Teil der Live-Berichterstattung von Sky im frei empfangbaren Fernsehen. „Das Gleiche gilt für das Topspiel am Samstagabend“, wünscht sich der 73-Jährige.

Der Hintergrund: Sollte die Bundesliga bei Wiederanpfiff weiter nur exklusiv bei den Bezahlsendern Sky und DAZN (Freitags- und Montagsspiel) zu sehen sein, besteht die Sorge, dass es in den Wohnzimmern Deutschlands zu „Bundesliga-Sky-Partys“ kommen wird. Nach wie vor besteht in den meisten Bundesländern die Corona-Regelung einer Kontaktbeschränkung von nur zwei Personen, die nicht zu einem Haushalt gehören.

Bundesliga im Free-TV aus Angst vor Sky-Partys: Hoeneß begrüßt Vorschlag

„Das hätte den unglaublich wichtigen Effekt, dass der Run auf die Wohnzimmer mit Sky-Ausstattung unterbleiben würde. Und die Leute würden vielleicht nicht zu den Stadien gehen und sich dort infizieren“, so die Schlussfolgerung von Lemke. Zur Seite springt ihm Uli Hoeneß, der den Vorschlag im kicker begrüßt: „Ich finde diese Idee von Willi Lemke sehr gut, weil damit die Versorgung noch flächendeckender erfolgen könnte“. „Doch die Öffentlich-Rechtlichen müssten dann dafür entsprechend bezahlen. Denn es kann nicht sein, dass Sky viel Geld für die Rechte ausgibt und ARD und ZDF zu Trittbrettfahrern werden“, so Hoeneß.

Doch wie realistisch ist das Szenario der Bundesliga im Free-TV? Tatsächlich ist diese Option nicht abwegig. Bereits im März sorgte Sky mit der Ankündigung, die Bundesliga-Konferenz für die angesetzten Geisterspiele im Free-TV übertragen zu wollen, für Schlagzeilen. Damals sah der Plan der Deutschen Fußball-Liga (DFL) noch vor, den 26. und 27. Spieltag in Form von Geisterspielen auszutragen. Die Corona-Krise spitzte sich jedoch rasch zu und machte diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Bundesliga schon bald im frei empfangbaren Fernsehen? „Passende Konzepte besprechen“

Nun könnte Sky diese Pläne wieder aufnehmen. „Wenn die Politik ihre Einschätzung publik gemacht hat, werden wir uns mit unseren Partnern bei der DFL zusammensetzen und passende Konzepte besprechen“, sagte ein Sky-Sprecher gegenüber Bild vielsagend.

Und auch der ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zeigte sich offen gegenüber einer Live-Übertragung unter bestimmten Voraussetzungen. „Zunächst einmal müssen wir abwarten, ob und wann überhaupt gespielt wird. Und natürlich respektieren wir die Rechtesituation und die schwierige Situation, in der sich Sky und DAZN derzeit befinden“, teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit. „Wenn es aber gesellschaftlich Sinn ergibt und gewünscht ist, verschließen wir uns dem Thema nicht, sollten sich Sky, DAZN und die DFL damit irgendwann befassen. Dann, und nur dann, würden wir für Gespräche bereit stehen.“

Die Chancen auf Bundesliga im Free-TV stehen also nicht allzu schlecht, auch wenn Sky und DAZN sich nicht mit den Öffentlich-Rechtlichen einigt. Denn dann könnte der Pay-TV-Sender die Bundesliga auch über den hauseigenen Free-TV-Kanal Sky Sport News zeigen und der breiten Masse zugänglich machen.

kus

Rubriklistenbild: © dpa / Jochen Lübke