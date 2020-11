Bundesliga: Hertha BSC gegen Borussia Dortmund live im TV und Live-Stream

In der Bundesliga ist Borussia Dortmund zu Gast bei Hertha BSC. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Am siebten Spieltag in der Bundesliga trifft Hertha BSC auf Borussia Dortmund .

. Anstoß ist am Samstag, 21. November 2020, um 20.30 Uhr im Berliner Olympiastadion.

im Berliner Olympiastadion. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie Hertha BSC gegen Borussia Dortmund live im TV und Live-Stream sehen können.

Berlin - Die Länderspielpause ist vorbei und die Mannschaften müssen am Wochenende wieder in der Bundesliga ran. Bis Weihnachten steht für die einzelnen Klubs ein straffes und intensives Programm an, bevor es in eine sehr kurze Winterpause geht. Bereits einen Tag nach Neujahr startet die Bundesliga mit den restlichen Partien der Hinrunde. Für die Spieler bleibt also keine lange Regenerationszeit.

Borussia Dortmund bei Hertha BSC: Top-Spiel im Olympiastadion

Am achten Spieltag kommt es im Berliner Olympiastadion zum Top-Spiel zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund. Die Gäste aus dem Ruhrpott stehen auf Platz drei der Tabelle und haben neben fünf Siegen bereits zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Beim FC Augsburg gab es ein überraschendes 2:0 für die Gastgeber und das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München verlor der BVB mit 2:3 im eigenen Stadion. Trotzdem hat die Mannschaft von Trainer Lucien Favre nur drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus München und wird in der aktuellen Saison auf Wörtchen mitreden wollen um die Deutsche Meisterschaft.

Hertha BSC hat im Sommer ordentlich Geld investiert, um sich weiter nach oben zu orientieren in der Bundesliga. Investor Windhorst will aus dem „Big City-Klub“ einen Verein machen, der regelmäßig ins internationale Geschäft kommt. In der Tabelle spiegeln sich die hohen Transferausgaben bislang aber nicht wieder. Hertha BSC befindet sich auf Platz zwölf und hat nach sieben Spielen bereits vier Niederlagen kassiert. Vor allem im heimischen Olympiastadion tut sich die Mannschaft von Coach Bruno Labbadia schwer in dieser Spielzeit.

Eine Rückkehr, auf die wir lange gewartet haben... @Jordanynany ist zurück und strotzt voller Tatendrang. 🤗 Wir haben ihn uns direkt geschnappt und was er so zu sagen hat, erfahrt ihr hier: https://t.co/PFXP0HouZN ⬅️#HaHoHe pic.twitter.com/WI7nlplT2c — Hertha BSC (@HerthaBSC) November 17, 2020

Borussia Dortmund bei Hertha BSC: Zwei Ausfälle bei den Gastgebern

Gegen Borussia Dortmund wird es für die Hertha keine leichte Aufgabe, die Punkte in Berlin zu behalten. Bis auf Dan-Axel Zagadou, der sich noch im Aufbautraining befindet, sind alle Profis beim BVB fit und Trainer Favre kann aus dem Vollen schöpfen. Bei den Berlinern fällt Stürmer Jhon Cordoba für den Rest des Jahres aus. Er zog sich eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu und wird wohl erst im Januar wieder zur Mannschaft stoßen. Außerdem fehlt gegen Dortmund Jordan Torunarigha, der nach seinem positiven Coronavirus-Test wieder individuell mit dem Ball trainieren kann, die Partie am Wochenende kommt für ihn aber noch zu früh.

Borussia Dortmund bei Hertha BSC: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

und wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN.

Borussia Dortmund bei Hertha BSC: Bundesliga live bei DAZN