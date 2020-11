Bundesliga: FC Bayern München beim VfB Stuttgart live im TV und Live-Stream

In der Bundesliga ist der FC Bayern München zu Gast beim VfB Stuttgart. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Am neunten Spieltag in der Bundesliga trifft Bayern München auf den VfB Stuttgart.

Anstoß ist am Samstag, 28. November 2020, um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart .

Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie VfB Stuttgart gegen Bayern München live im TV und Live-Stream sehen können.

Stuttgart - Für den FC Bayern München geht es Schlag auf Schlag bis Weihnachten. Nach dem Champions League-Spiel gegen RB Salzburg muss der Deutsche Rekordmeister beim VfB Stuttgart ran und wird versuchen, mit einem Erfolg die Tabellenspitze zu behaupten. Der Aufsteiger aus Stuttgart wird aber keine leichte Aufgabe, denn die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo startete außerordentlich stark in die Saison und befindet sich nach acht Spieltagen auf Platz acht der Tabelle.

Bayern München beim VfB Stuttgart: Davies noch im Aufbautraining

Beim FC Bayern München bleibt abzuwarten, wie die Spieler das Match gegen Salzburg verkraftet haben und ob es angeschlagene Profis gibt, auf die Trainer Hansi Flick verzichten muss oder denen er eine Pause gönnt. Definitiv fehlen werden weiterhin Joshua Kimmich, der im Januar zurückerwartet wird und Alphonso Davies, der sich derzeit im Aufbautraining befindet. Wann der Kanadier wieder einsatzbereit ist, bleibt abzuwarten.

Der VfB Stuttgart muss auf seinen derzeit gefährlichsten Angreifer verzichten, denn Nicolas Gonzales fällt wegen eines Innenbandrisses im Knie, den er sich beim Spiel in Hoffenheim zugezogen hatte, für die nächsten Wochen aus. Für ihn wird wahrscheinlich Sasa Kalajdzic in die Startelf zurückkehren, der einen sehr guten Saisonstart hatte, zuletzte aber etwas abbaute.

Das Bundesliga-Match zwischen dem dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München steigt am Samstag, 28. November 2020, um 15.30 Uhr in Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayern München beim VfB Stuttgart: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Bayern München beim VfB Stuttgart: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie VfB Stuttgart gegen FC Bayern München wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

Bayern München beim VfB Stuttgart: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

Bayern München beim VfB Stuttgart: Bundesliga-Highlights im Stream bei DAZN