Bundesliga am Freitag: Hoffenheim kann beim BVB Historisches schaffen

Von: Marco Büsselmann

Die TSG Hoffenheim gastiert am Freitag bei Borussia Dortmund. © Tom Weller/dpa

In der Bundesliga gastiert die TSG Hoffenheim am Freitag bei Borussia Dortmund. Hier finden Sie alle Infos zum Spiel:

Am fünften Spieltag in der Fußball-Bundesliga gastiert die TSG Hoffenheim bei Borussia Dortmund. Mit einem Erfolg könnten die Kraichgauer einen Rekordstart perfekt machen. Vier Siege an den ersten fünf Spieltagen sind der TSG bisher noch nicht gelungen. Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim – alle Infos zur Partie finden Sie im Live-Ticker von HEIDELBERG24.

Die Partie wird am Freitag (2. September) um 20:30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund angepfiffen. (mab)