Brisantes Duell in 2. Liga: Hier können Sie Karlsruher SC gegen HSV live verfolgen

Von: Nils Wollenschläger

In der 2. Bundesliga steht am Sonntag (6. August) das Duell Karlsruher SC gegen Hamburger SV an. Lesen Sie hier, wie Sie die Partie live verfolgen können:

Nach dem erfolgreichen Start in die neue Zweitliga-Saison will der Karlsruher SC am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Aufstiegskandidat Hamburger SV nachlegen. Die Partie im BBBank Wildpark wird mit Spannung erwartet.

Anstoß in Karlsruhe ist am Sonntag um 13:30 Uhr. (nwo)