Gladbach bei Schachtjor Donezk im Live-Ticker: Roses Aufstellungsfragen offenbar geklärt - gibt‘s den ersten Dreier?

Borussia Mönchengladbach muss am 3. Spieltag der Champions League in die Ukraine zu Schachtjor Donezk reisen. Gelingt den Fohlen dort der erste Sieg in der Gruppe? Die Partie im Live-Ticker.

Schachtjor Donezk - Borussia Mönchengladbach -:- (-:-) , Di., 18.55 Uhr auf DAZN

, Di., 18.55 Uhr auf DAZN Die Borussia will am 3. Spieltag in der Champions League endlich den ersten Sieg

endlich den ersten Sieg Die zwei Remis zum Auftakt bei Inter Mailand und gegen Real Madrid kamen dabei äußerst unglücklich zu Stande

und gegen kamen dabei äußerst unglücklich zu Stande Die Partie der Fohlen in der Ukrainer im Live-Ticker

Schachtjor Donezk - Borussia Mönchengladbach -:- (-:-) Di., 18.55 Uhr

Aufstellung Schachtjor Donezk: - Aufstellung Borussia Mönchengladbach: Tore: - Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)

+++ AKTUALISIEREN +++

Update vom 03. November, 16.23 Uhr: In wenigen Stunden rollt der Ball in der Ukraine. Dann will die Borussia ihren ersten CL-Dreier in dieser Saison holen. Die angeschlagenen Gladbach-Verteidiger Nico Elvedi und Tony Jantschke sind nach ihren muskulären Problemen mit nach Kiew geflogen.

„Es gibt grundsätzlich Entwarnung. Bei Tony sah es schon ganz gut aus, bei Nico entscheidet jetzt jede Stunde, ob er gegen Donezk auflaufen kann“, sagte Gladbachs Chefcoach MArco Rose. Bei Schachtjor fehlen der Ex-Schalker Jewgeni Konopljanka, Sergej Kriwzow, Ismaily und Dentinho.

+ Gladbach bei Schachtjor Donezk im Live-Ticker: Klappt‘s in der Ukraine mit dem Dreier für die Borussia? © tz

Schachtjor Donezk - Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker: Gelingt der Rose-Elf der erste Dreier?

Erstmeldung vom 02. November: München - Wenn man den Beteiligten von Borussia Mönchengladbach* kurz nach der Auslosung der Gruppenphase der Champions League* gesagt hätte, dass die Fohlen nach den ersten beiden Partien bei Inter Mailand und gegen Real Madrid* mit zwei Punkten dastehen, hätten sie das vermutlich blind unterschrieben.

Nun sind die beiden Auftaktpartien absolviert, die Gladbacher stehen bei zwei Zählern - und sind doch alles anderen als zufrieden. Denn sowohl in Mailand als auch gegen die Königlichen wurde der Elf von Marco Rose in der letzten Minute der Sieg entrissen. „Es ist jetzt nicht so, dass wir uns tagelang den Kopf zermartern“, sagt der Coach vor der Partie: „Wir wissen, dass wir die späten Gegentore bekommen haben. Aber so ist es nun mal - wir haben nun die Möglichkeit, Dinge wieder voranzutreiben.“

Live-Ticker: Gladbach bei Schachtjor Donezk - Klappt‘s mit dem ersten Sieg für die Borussia?

Jetzt geht es für die Gladbacher in die Ukraine. Dort wartet am Dienstagabend mit Schachtjor Donezk der auf dem Blatt unspektakulärste Gegner in der Gruppe. Nichtsdestotrotz wird die Borussia den Gegner nicht unterschätzen, immerhin hat Donezk Real Madrid zum Auftakt mit 3:2 besiegt - und steht nach dem Remis gegen Inter nicht zu Unrecht auf Platz 1 in der Gruppe B.

Die Gladbacher sind also gewarnt, zumal Schachtjor nun wirklich kein unbeschriebenes Blatt im europäischen Vereinsfußball ist. In der vergangenen Saison kam Donezk in der Europa League* bis ins Halbfinale. „Sie haben viele gute Fußballer“, so Rose. Fraglich, wer diese in der Abwehr stoppen soll, da Nico Elvedi und Tony Jantschke angeschlagen sind. Über einen Einsatz werde kurzfristig entschieden.

Fest steht: Mit einem Sieg bei Schachtjor Donezk würde Borussia Mönchengladbach* von der Tabellenspitze in der schweren Gruppe B grüßen. Das würde für die entscheidende Phase in der Königsklasse definitiv für Selbstvertrauen sorgen. *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerks (smk)