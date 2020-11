Gladbach - Inter Mailand im Live-Ticker: Fohlen-Elf vor Sensation - ein Sieg reicht der Rose-Elf

Borussia Mönchengladbach könnte mit einem Sieg am Dienstag gegen Inter einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Die Partie verfolgen Sie hier im im Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand -:- (-:-), Dienstag, 21 Uhr

Mönchengladbach * führt nach vier Spieltagen die Tabelle in der Champions-League-Gruppe an.

* führt nach vier Spieltagen die Tabelle in der an. Die Mannschaft von Marco Rose trifft am Dienstagabend auf Inter Mailand , im Hinspiel gab es ein Remis.

trifft am Dienstagabend auf , im Hinspiel gab es ein Remis. Ein Sieg wäre ein weiterer Meilenstein auf dem Weg ins Achtelfinale.

Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand -:- (-:-)

Aufstellung Gladbach: Aufstellung Inter: Tore: Schiedsrichter:

Mönchengladbach - In der Champions League* könnten alle vier deutschen Mannschaften ins Achtelfinale einziehen. Während sich der FC Bayern* bereits Platz eins sicherte, müssen Dortmund*, Leipzig und Mönchengladbach noch etwas zittern. Besonders die Gladbacher überraschten in ihrer „Todesgruppe“ mit Real Madrid und Inter Mailand und grüßen von der Tabellenspitze. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die Mailänder könnte die Elf vom Niederrhein den vorzeitigen Einzug in die Runde der letzten Sechzehn sorgen.

Gladbach - Inter Mailand im Live-Ticker: Borussia mit zwei Kantersiegen und viel Pech

Die Mannschaft von Trainer Marco Rose zeigte in den vergangenen Wochen vor allem auf internationaler Bühne starke Leistungen, in den letzten beiden Königsklasse-Spielen fuhr die Borussia zwei Kantersiege gegen Schachtar Donezk ein. Sowohl beim 6:0-Sieg in der Ukraine, als auch beim 4:0-Erfolg in der vergangenen Woche konnten die Gladbacher ihr Punkte- und Torkonto auffüllen. Gegen die großen Gegner Real Madrid und Inter Mailand hatte Gladbach zweimal Pech und ließ sich in beiden Spielen ein spätes 2:2-Ausgleichstor einschenken.

Gladbach - Inter Mailand im Live-Ticker: Italiener noch ohne Dreier in der Königsklasse - Rose-Elf vor Achtelfinal-Einzug

Die Vorzeichen sind am Dienstagabend jedoch grundverschieden, denn die Italiener sammelten in den ersten vier Spielen gerade einmal zwei Zähler ein und haben somit keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Inter-Trainer Antonio Conte muss zudem auf seinen Bundesliga*-Spezialisten Arturo Vidal verzichten, der sich bei der 0:2-Niederlage gegen Real Madrid die Gelb-Rote Karte einhandelte. In der Liga steht Inter aktuell auf Platz zwei und stellt die beste Offensive der Serie A, am Wochenende gewannen die Nerazzurri noch mit 3:0 in Sassuolo.

Angesichts der guten Ergebnisse des Gegners muss sich Mönchengladbach aber keineswegs verstecken, am Wochenende holte die Rose-Elf einen ungefährdeten 4:1-Sieg gegen Bundesliga*-Sorgenkind FC Schalke 04*. Nun möchte Marco Rose den Schwung aus den letzten Partien auch mit in das erste Endspiel um den Achtelfinal-Einzug mitnehmen. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.